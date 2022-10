Allsvenskan spelarlöner 2022: Degerfors IF – han tjänar mest

Lagkapten Johan Bertilsson toppar lönelistan i Degerfors. Mittfältaren har en inkomst på 845 600 kr. Tvåa på klubbens lönelista ligger ytterbacken försvararen Ronald Mukibi. Hela Degerfors lönelista med samtliga spelare hittar ni längre ner i artikeln.

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år 2021. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till skatteverket därav saknas vissa uppgifter. Inkomstuppgifterna är all form av inkomst och inte bara det klubbarna betalar till spelarna.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen är inte helt färdigbehandlad av skatteverket

Spelaren är under 18 eller helt utan inkomst

Inte bosatta i Sverige under 2021

Degerfors IF Lönelista

Oscar Wallin - inkomst: 138 900 kr



Albin Mörfelt - inkomst: 181 600 kr



Omar Faraj - inkomst: 223 400 kr



Justin Salmon - inkomst: 247 900 kr



Nikola Djurdjic - inkomst: 283 400 kr



Adhavan Ramahojan - inkomst: 296 600 kr



Jefferey Gal - inkomst: 297 700 kr



Dijan Vukojevic - inkomst: 304 600 kr



Gustaf Lagerbielke - inkomst: 355 600 kr



Daniel Krezic - inkomst: 370 300 kr



Erik Lindell - inkomst: 459 300 kr



Rasmus Örqvist - inkomst: 459 800 kr



Gustav Granath - inkomst: 482 900 kr



Adam Carlén - inkomst: 483 600 kr



Sean Sabetkar - inkomst: 488 200 kr



Sebastian Ohlsson - inkomst: 507 600 kr



Christos Gravius - inkomst: 545 500 kr



Anton Kralj - inkomst: 664 900 kr



Ronald Mukiibi - inkomst: 785 200 kr

Johan Bertilsson - inkomst: 845 600 kr

Diego Campos - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Alfie Whiteman - Inkomstuppgifter beskattningsåret 2021 saknas



Joseph Guay - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas