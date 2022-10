Allsvenskan spelarlöner 2022: IFK Norrköping – han tjänar mest

Norrköpingssonen Linus Wahlqvist toppar IFK Norrköpings lönelista, tätt följt av målvakten Oscar Jansson. Anmärkningsvärt är att lagkapten Christoffer Nyman ligger på nedre halvan och har en inkomst på 563 300 kronor. Hela listan med samtliga spelare hittar ni längre ner i artikeln.



Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år 2021. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till skatteverket därav saknas vissa uppgifter. Inkomstuppgifterna är all form av inkomst och inte bara det klubbarna betalar till spelarna.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen är inte helt färdigbehandlad av skatteverket

Spelaren är under 18 eller helt utan inkomst

Inte bosatta i Sverige under 2021

Lönelista IFK Norrköping

Emmanuel Chabo - Inkomst: 129 000

Dino Salihovic - Inkomst: 213 500 kr



Wille Jakobsson - Inkomst: 238 200 kr



Egzon Binaku - Inkomst: 289 900 kr

Anton Eriksson - Inkomst: 314 400 kr

Laorent Shabani - Inkomst: 408 000 kr



Jacob Ortmark - Inkomst: 415 500 kr

Julius Lindgren - Inkomst: 542 600 kr

Christoffer Nyman - Inkomst: 563 300 kr

Christoper Telo - Inkomst: 586 800 kr



Ari Freyr Skúlason - Inkomst: 679 900 kr

Marco Lund - Inkomst: 721 000 kr

Kristoffer Khazeni - Inkomst: 738 200 kr

Viktor Agardius - Inkomst: 816 000 kr

Goodswill Ekpolo - Inkomst: 842 100 kr

Jonathan Levi - Inkomst: 875 300 kr



Maic Sema - Inkomst: 961 000 kr

Oscar Jansson - Inkomst: 1 033 600 kr

Linus Wahlqvist - Inkomst: 1 070 900 kr



Daniel Eid - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Moutaz Neffai - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Jean Carlos de brito - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Arnor Sigurdsson - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Arnor Ingvi Traustason - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Lucas Gudjohnsen - Inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas