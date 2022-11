Sverige mot Mexiko – därför är landskampen viktig

Det finns några goda skäl i novembermörkret.

+ Debutanterna.

Emil Holm, 22, har visat att han håller i Serie A, där han spelar regelbundet som högerback i Spezia. Så förtroendeingivande att det ryktas om att både Juventus och Ajax har ögonen på honom. Förbundskaptenen Janne Andersson släpper inte startelvan förrän kort före avspark, men mycket talar för att Holm får debutera. Klarar han testet är han med i fajten om högerbackspositionen inför EM-kvalet. Det är också troligt att Häckens mittfältare Samuel Gustafson får speltid på Estadi Montilivi.

Emil Holm.

+ Vikten av att spela in en mittback bredvid Victor Nilsson Lindelöf.

En efter en har påtänkta mittbackar fallit bort av olika skäl. Kan svaret nu och på sikt vara Isak Hien? Han debuterade i Nations League-avslutningen mot Serbien och Slovenien.

"Lätt att spela med"

— En väldigt duktig spelare. Om man bortser från målen vi släppte in tycker jag att det fungerade okej mellan oss. Vi hade bara två träningar tillsammans, men jag tycker att han var ganska lätt att spela med. Han lyssnar och försöker snacka. Han tog för sig som ny i laget och det är viktigt, säger Nilsson Lindelöf.

TT: Ser du honom som en trolig mittbackspartner när EM-kvalet drar igång mot Belgien i mars?

— Vi har många duktiga mittbackar så det är upp till Janne (Andersson, förbundskapten) att avgöra. Jag tycker att han (Hien) är stark och snabb och kan läsa spelet bra.

Hien, som i somras lämnade Djurgården för Hellas Verona, är försiktigt optimistisk. För honom är varje spelad landskamp just nu en utbildning i syfte att nå en ordinarie plats.

— Jag ska förhoppningsvis spela in mig i laget. Med tanke på ruljangsen vi haft i laget under året är det viktigt att vi kan spela ihop oss och att fler spelare får bättre koll. Det är en nyttig samling, trots att det är träningsmatcher. Jag har fått en bättre förståelse hur vi spelar fotboll, hur vi spelar försvar. Man kommer in i intensiteten mer och mer, säger han.

+ Anfallsalternativen

Alexander Isak är skadad och Tottenham ville inte släppa Dejan Kulusevski till landskamperna mot Mexiko och mot Algeriet i Malmö på lördag. Det öppnar troligen för Viktor Gyökeres och Anthony Elanga att samla på sig landslagserfarenhet.

Viktor Gyökeres.

En stor, stark spelare och en snabb och teknisk. Gyökeres vräker in mål för Coventry i den engelska andraligan och Elanga får titt som tätt managern Erik ten Hags förtroende i Manchester United.

Elanga växer

Nu lär de få chansen tillsammans mot Mexiko.

— Det är klart att det är kul när man får spela i landslaget. Och det skulle vara kul att spela, så klart, säger Gyökeres.

Nilsson Lindelöf tror på klubbkompisen Elanga.

— Han har gjort det bra i höst. När han har fått chansen tycker jag att han har försökt visa sina kvalitéer. Han gjorde en bra match senast (mot Fulham). Jag tror de här landskamperna och den här samlingen blir viktig för honom. Det ska bli spännande att se honom.

Landskampen mot Mexiko börjar 20.30 i kväll.