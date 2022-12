Rekordnolla för Luleås målvakt

Det ena laget plågat av skador på nyckelspelare, det andra med ett sargat självförtroende.

Säsongens andra möte mellan vårens finallag Färjestad och Luleå bjöd inte på de bästa förutsättningarna för en sprudlande föreställning i SHL-ishockeyn.

Resultatet?

— En ganska trött match, sade Michael Lindqvist till C More.

Färjestads forward var inte nöjd med det egna lagets insats och definitivt inte med gästernas inställning.

— De försöker grisa till det. Det är väl deras chans att vinna, sade Lindqvist.

Till matchen mot Luleå var handskadade och nyopererade lagkaptenen Linus Johansson det färskaste namnet på Färjestads skadelista.

Där har han sällskap av Theodor Lennström, Henrik Björklund samt långtidsfrånvarande Mikael Wikstrand och Jens Westin. Dessutom saknades Victor Ejdsell, avstängd och på landslagsuppdrag i Schweiz.

Med tanke på personalproblemen har det regerande mästarlaget gjort det bra under hösten, men mot Luleå var det trögt.

Sen utdelning

Det har gått tyngre för norrbottningarna, som inför förra omgångens seger mot Malmö hade sex raka förluster. Länge såg det inte särskilt bra ut mot Färjestads heller, där även Luleå saknade viktiga spelare: landslagsupptagna Juhani Tyrväinen och Julius Honka samt nyförvärvet Mario Kempe.

— Vi slänger puckar på chans. De har lite mer puck och skapar lite fler chanser. Det är fördel dem, sade Isac Brännström till C More efter två perioder.

Det går att vinna utan att spela bra.

När Luleå fick chansen i numerärt överläge för tredje gången kom utdelningen.

Leo Komarov styrde in pucken till 1-0 för bortalaget. Det var den finländska veteranens fjärde fullträff på de senaste fem matcherna.

”Saknar kvalitet”

Hemmalaget nådde inte fram.

— Vi saknar lite kvalitet de sista fem meterna när vi ska trycka in pucken. Det krävs lite mer om man ska göra mål på Luleå, sade Färjestads tränare Tomas Mitell till C More.

Luleåmålvakten Joel Lassinantti höll sin 45:e nolla i SHL och tangerade därmed Stefan Livs rekord.

— Jag försöker att inte fokusera på det. Det var en riktigt skön lagseger, sade Lassinantti till C More.