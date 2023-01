Ronaldo inte nominerad till tungt Fifa-pris

Herrar: Lionel Messi, Argentina, Julián Álvarez, do, Jude Bellingham, England, Karim Benzema, Frankrike, Kylian Mbappé, do, Neymar, Brasilien, Vinícius Júnior, do, Luka Modric, Kroatien, Kevin de Bruyne, Belgien, Robert Lewandowski, Polen, Erling Haaland, Norge, Mohamed Salah, Egypten, Sadio Mané, Senegal, Achraf Hakimi, Marocko.

Damer: Aitana Bonmatí, Spanien, Alexia Putellas, do, Wendie Renard, Frankrike, Debinha, Brasilien, Jessie Flemming, Kanada, Ada Hegerberg, Norge, Sam Kerr, Australien, Alex Morgan, USA, Beth Mead, England, Leah Williamson, do, Kiera Walsh, do, Vivianne Miedema, Nederländerna, Lena Oberdorf, Tyskland, Alexandra Popp, do.