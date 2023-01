Ebba Andersson vann igen i comebacken

— Jag ger mig själv mycket väl godkänt. Det är svårt att veta vad man ska vänta när man är tillbaka från den här sjukdomen. Men so far so good, säger hon till Expressen.

Redan efter en halvmil var övriga åkare avhängda och i mål var Andersson cirka 2,5 minut före norskorna Sigrid Leseth Føyen och Anna Svendsen samt fyran Moa Lundgren.

— Jag hade bestämt mig för att se till att få en ordentlig genomkörare i och med att vi inte åker tre mil så ofta. Jag ville inte förivra mig utan ändå åka med kontroll och gå med marginal i backarna, säger Andersson.

Den svenska skidstjärnan fick covid-19 efter de två första världscuphelgerna i november-december och gjorde comeback först i fredags i Falun. Förutom segrarna i distansloppen kom Andersson tvåa i sprinten.