Luleåmålvakten: "Han har helt klart varit bättre"

Rutinerade Joel Lassinantti, 30, har på sistone fått stå tillbaka för 21-åringen Matteus Ward, men har nu vaktat Luleåmålet i tre raka matcher.

— Jag har accepterat det. Han har spelat bra, så det är fullt befogat att han ska spela. Han har verkligen visat att han hjälper oss. Det är inga konstigheter, säger Lassinantti.

Konkurrensen sporrar honom.

— Det är alltid tävling på träning, så på det sättet sporrar det mig. Jag vill så klart spela, men det är han som har stått. Han har helt klart varit bättre, säger Joel Lassinantti.

"Ska ju rädda puckar"

Luleåmålvakten var lika ödmjuk när han pratade om sin egen insats efter den första perioden borta mot Rögle. Då vann hemmalaget skotten mot mål med 12–2, men lyckades endast överlista Lassinantti en gång (Brady Ferguson).

— Ja, men jag ska ju rädda puckar. Ibland är det forwards som steppar upp och ibland är det jag som får göra avgörande saker. Det är det som är en lagsport, säger 30-åringen efter sin 36:e SHL-match för säsongen.

Det blev bättre i den andra akten. Uppryckningen kom efter att Luleåspelarna sagt ett och annat till varandra i omklädningsrummet under periodpausen.

— Det var ganska hårda ord. Det som sägs där kan vi låta vara där, men vi var ärliga med varandra. Det går inte backa sig in ett slutspel, utan man måste trycka gasen i botten, sade lagkaptenen Erik Gustafsson till C More.

Joel Lassinantti:

— Vi vet ju att i ett sådant läge vi är nu håller det inte att spela på det sättet vi gör (i första perioden). Huvudsaken är att vi visar vad att vi vill och gör det vi kommit överens om. Det är ändå match 46, så alla borde veta vad som krävs. Vi lyssnade på de hårda orden. Vi tog tag i det.

Tomi Sallinen kvitterade för Luleå sju minuter in på mittenakten, men därefter var mötet i Ängelholm mållöst. I straffläggningen avgjorde Linus Sandin för hemmalaget.

"Ville ha extrapoängen"

— Som matchen ser ut är det klart att vi ville ha extrapoängen, men det är en jämn match. Det är en svårspelad match, säger Joel Lassinantti.

Luleå var grundserietvåa i fjol efter just Rögle och nådde till slut SM-final. Där föll laget i den sjunde och avgörande finalen mot Färjestad.

Denna säsong kämpar norrbottningarna för att ens nå slutspel – med sex matcher kvar är laget elva med 64 poäng. Upp till Linköping på den sista åttondelsfinalplatsen är det dock endast en poäng och Luleå är två poäng efter nian Rögle.

Joel Lassinantti är övertygad om att laget når slutspel.

— Det gör vi, säger Luleåmålvakten.