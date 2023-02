Brynäs lyfter efter tredje raka

Segern var Brynäs tredje raka och vändningen har varit spektakulär efter Gävlelagets 1–7-förlust hemma mot Oskarshamn för drygt en vecka sedan.

Visserligen föll Brynäs mot Leksand i matchen efter, men därefter har det blivit tre raka segrar.

— Vi pratade efter Oskarshamnsmatchen vad vi kunde förbättra. Det har burit frukt i de här matcherna och vi ska fortsätta, säger Rödin till C More.

Snabbt grepp

Brynäs tog snabbt greppet hemma mot Frölunda.

Hannes Björninen gjorde 1–0 efter 4.11 och knappt fyra minuter senare sköt Niklas Friman 2–0.

Brynäsdominansen fortsatte i mittperioden – med god hjälp av givmilda gäster:

+ Frölundamålvakten Lasse Johansson åkte ut några meter för att skjuta i väg en undanrensning från hemmalaget, men inte bättre än att Nick Olesen kunde stoppa pucken och lägga den i öppet mål fram till 3–0.

— Jag kollar på honom redan när han går ut så jag läser av honom ganska bra. Sedan blir det lite dålig vinkel, men jag har tur att få in den, säger Olesen till C More.

+ I numerärt underläge kunde Hannes Björninen bli tvåmålsskytt på straff sedan Oskar Eklind blivit hakad av Frölundas Jere Innala i friläge. Det målet betydde 4–1.

LaLeggia HV:s hjälte

HV-jubel efter Joe LaLeggias förlängningsavgörande.

Även HV71 bröt en dålig trend mot Linköping och vann med 3–2 – men först efter förlängning.

Därmed är Jönköpingslaget en poäng bakom Brynäs när fem omgångar återstår.

HV71 hade tre raka förluster mot Linköping och hamnade i underläge på bortaplan, men vände runt i andra perioden efter mål av Oliwer Kaski och Joe LaLeggia.

Broc Little blev tvåmålsskytt för hemmalaget när han kvitterade i tredje perioden.

Men SHL:s målstarkaste back LaLeggia blev också tvåmålsskytt när han gjorde segermålet i förlängning med sin 16:e fullträff för säsongen.

HV71 har vunnit fyra av sina fem senaste matcher.

Brynäs och HV71 möts under seriespurten – i Gävle nästa lördag – i en match som kan avgöra striden om att undvika kval.

Malmö ligger sist, tio poäng bakom Brynäs ovanför kvalstrecket.