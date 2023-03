Brynäs tuffa förlust: "Jag är ledsen"

— Det är stor besvikelse, jag är ledsen just nu. Det är svårt att komma och prata inför hela Sverige när vi förlorar och förlorar, säger Brynästränaren Mikko Manner till C More efteråt.

Han är uppgiven och tar på sig förlusten:

— Jag är inte tillräckligt bra tränare, jag måste hitta vägen och hjälpa laget bättre, säger han.

Brynäs fastnar allt mer på kvalplats. Med tre omgångar kvar att spela skiljer tre poäng och 13 mål upp till HV71 på andra sidan kvalstrecket.

Lagen möts på lördag i Gävle, men efter förlusten på torsdagskvällen har Mikko Manners lag inte längre avgörandet i egna händer i slutspurten.

Enroth storspelade

Matchbilden för Brynäs den här kvällen var en upprepning av vad som ofta hänt den här säsongen.

Laget förde spelet och pressade på, men motståndarna gjorde målen.

Emil Larsson sköt 1–0 i matchinledningen och Mathias Bromé utnyttjade ett friläge, direkt efter att han klivit ur utvisningsbåset, och gjorde 2–0.

I övrigt handlade allt om hemmalaget – men Örebromålvakten Jhonas Enroth storspelade.

Först med tre sekunder kvar av andra perioden – med det 28:e Brynässkottet – kunde Anton Rödin styra in 1–2 i numerärt överläge.

Sedan kvitterade Linus Ölund.

Men i förlängningen avgjorde Rasmus Rissanen efter 2.22.

HV vände och vann

HV71 hamnade också i 0–2-underläge borta mot Leksand. Till skillnad från Brynäs fullbordade Jönköpingslaget vändningen i förlängning där Andy Miele avgjorde med en backhand efter 3.08.

Han såg direkt efteråt fram emot Brynäsmatchen på lördag.

— Det ska bli spännande, vi har sett fram emot den matchen en tid. Vi har avgörandet i egna händer, säger Miele.

HV71 tog sin fjärde raka seger och en trepoängare även på lördag kan i praktiken avgöra kampen om vilket av de två lagen som ställs mot Malmö i kvalet.

I kampen kring slutspelsstrecket åkte Linköping på en tung förlust hemma mot Timrå, 1–2.

LHC har nu tre poäng upp till slutspelsstrecket. Timrås andra raka trepoängare tog laget upp över kvartsfinalstrecket på sjätte plats.