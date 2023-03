Förtroende för Manner inför Brynäs ödeskval

Fakta: Nedflyttningskvalet Så spelas nedflyttningskvalet (play-out) mellan Brynäs och Malmö i bäst av sju matcher: 14/3 Brynäs-Malmö (match ett) 16/3 Malmö-Brynäs (match två) 18/3 Brynäs-Malmö (match tre) 21/3 Malmö-Brynäs (match fyra) 23/3 Brynäs-Malmö (eventuell match fem) 25/3 Malmö-Brynäs (eventuell match sex) 28/3 Brynäs-Malmö (eventuell match sju)

För två år sedan tvingades Brynäs också att kvala, då mot HV71, men den gången fick tränarduon Peter Andersson och Viktor Stråle sparken via ett telefonsamtal på väg hem med spelarbussen från grundseriens sista match i Oskarshamn.

Dagen efter klev otippade duon Josef Boumedienne och Nils Ekman in i Brynäs som tränare trots att ingen av dem hade haft ett tränarjobb på den här nivån tidigare.

En gambling som många ställde sig frågande till men som också blev en framgångssaga då Brynäs höll sig kvar i SHL efter 4–1 i matcher medan HV71 i åkte ur.

"Mikko ska leda laget"

Men den här gången agerar Brynäs alltså annorlunda, det bekräftade såväl sportchefen Johan Alcén i C More som Håkan Svedman för TT under torsdagskvällen:

— Planen är att han blir kvar, slår Svedman fast på TT:s direkta fråga.

TT: Genom hela kvalet?

— Det får vi verkligen hoppas!

TT: Hoppas?

— Ja. Vi har en plan att Mikko ska leda laget men allt kan ju naturligtvis hända. Jag lämnar inga garantier men planen är att han ska leda laget.

TT: Om ni inleder kvalet med två förluster, vad händer då?

— Det spekulerar jag inte i utan allt handlar nu om hur vi håller samman laget, säger Håkan Svedman som även betonar att Brynäs klubbledning rannsakar såväl sitt eget som A-lagets arbete på alla nivåer samtidigt som laget förbereder sig inför kvalet mot Malmö som inleds i Gävle på tisdag.

— Just nu pågår en massa arbete för att vi ska vara så förberedda som möjligt och då vill jag inte föregå några saker vare sig före eller efter det så därför säger jag att Mikko (Manner) står i båset i kväll (torsdag) och att planen är att han ska leda oss i kvalet – som det ser ut nu.

TT: Har ni satt någon gräns utifall att om scenario a eller b händer så måste det ske en förändring på tränarposten?

— Nej. Det går inte, det handlar så mycket om hur det ser ut, att följa känslor och se hur mår vi? Vad händer? Är det något jag har lärt mig i det här jobbet så är det att det kan se helt annorlunda ut i morgon än i dag, säger Svedman.

"Jag ger aldrig upp"

Och Mikko Manner uppskattar det fortsatte förtroendet:

— Jag är tränare, mitt arbete är att leda laget så länge som jag får göra det. Jag ger aldrig upp. Sedan är jag min egen största kritiker men någon gång i arbetslivet så får du motgångar och även då måste du vara rak i ryggen och redo att tävla, säger Brynästränaren.

Att spelare som har kvalat beskriver det som en skräckupplevelse de aldrig vill uppleva igen tar Manner på allvar men också med viss ro:

— Det här är jätteviktigt men man måste ha lite perspektiv i livet också. Tar vi det för allvarligt så kanske vi inte får ut den prestation som vi behöver. Du måste våga spela, du måste ha tålamod. När det går emot, om du gör något misstag eller förlorar någon match så måste du kunna hitta vägen tillbaka till energin. Vi har själv valt att hålla på med tävling så nu tävlar vi och det hårt.

För Växjö innebar torsdagens 5–0-seger i Gävle att man vinner grundserien på 102 poäng.

SM-slutspelet inleds på lördag med åttondelsfinaler, Växjö kliver in i SM-slutspelet först om en vecka när kvartsfinalerna drar i gång den 16 mars.