"Känns otroligt hårt i djupaste Brynäshjärtat"

I det femte kvalmötet i Gävle vann Malmö med 1–0 efter mål av Ponthus Westerholm.

Efter matchen fick klubbikonen Molin, som plockades in för att rädda Gävleklubben inför kvalet, kämpa för att hitta orden.

— Det känns otroligt hårt in i djupaste Brynäshjärtat. Det är helt tomt. Det var många hjärtan som var här ute i dag. Vi skapar tillräckligt mycket för att göra mål, men gör man inte mål så vinner man inte, säger Molin i C More.

I mixade zonen fortsätter Molin:

— Man är inte less bara för sin egen skull, utan för alla killar, alla ledare, all personal, alla fans därute som verkligen lever för och med Brynäs. Man är ledsen på så många olika sätt.

— Vi får se hur det känns när man vaknar i morgon bitti, någonstans hoppas jag att alla brynäsare vaknar med djävulsk revanschlust.

"Tack och förlåt"

På frågan om Molin blir kvar i Brynäs på något sätt svarar han:

— Ingen aning, jag vet inte. Jag personligen älskar mitt Brynäs, som alla andra som lever för den här klubben. Det ligger inte i mina händer, det är andra som får bestämma över det.

Brynäs skadade lagkapten Anton Rödin kunde inte spela en minut i kvalet.

— Tack och förlåt, säger Rödin, riktat till Brynäsfansen, och fortsätter:

— Någonstans är det otroligt att se alla stanna kvar och klappa händer trots det faktum att vi inte grejade det. Det var någonstans fantastiskt att se i all misär.

Brynässupportrar deppar efter klubbens uttåg ur SHL.

"Känns sämst"

Att inte kunna hjälpa laget har varit extra tungt.

— Det har varit otroligt tufft, jag har försökt göra vad jag kan för att heja på dem. Det har varit oroligt tufft att se dem slita arslet av sig och kasta hjärtat på isen och att inte kunna hjälpa till, säger Rödin.

Brynäs Simon Bertilsson i C More.

— Det känns sämst, jag vet inte vad jag ska säga. Det är tomt. Det är hela säsongen som gör att vi är i det här läget vi är i, vi har inte varit tillräckligt bra helt enkelt – och Malmö var bättre än oss i den här serien. Så är det, säger han och fortsätter:

— Brynäs ska vara i SHL, så är det bara. Vi har så bra fans, de är värda att ha ett lag i SHL. Brynäs ska vara i SHL.