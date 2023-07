Guide: Fotbolls-VM 21 juli

När: Fredag klockan 07.00

Var: Forsyth Barr Stadium, Dunedin, Nya Zeeland.

Tv/radio: TV6/Viaplay/P4 Radiosporten

+ Filippinernas damallsvenska spelare

I den filippinska VM-truppen finns två damallsvenska spelare; Jessika Cowart, 23, och Katrina Guillou, 29. Cowart kom till IFK Kalmar i början av året efter en flytt från serbiska Spartak Subotica. Guillou spelar till vardags i Piteå IF och står noterad för två mål på 15 spelade matcher under säsongen. Både Cowart och Guillou fanns med i Filippinernas trupp när laget tog sig till en semifinal i Asiatiska mästerskapen 2022 och därigenom kvalificerade sig till VM. Det är första gången ett seniorlandslag från Filippinerna kvalat in till ett VM-slutspel.

+ VM:s Instagram-drottning

Med sina 13,7 miljoner följare är schweiziska Alisha Lehmann, till vardags i Aston Villa, den kvinnliga fotbollsspelare i världen med flest följare på Instagram. Den amerikanska landslagsspelaren Alex Morgan tar andra platsen med sina 10,1 miljoner följare. Lehmann har också gått om Roger Federer i antal följare, vilket gör henne till den mest populära schweiziska idrottaren på Instagram.

— Självklart har jag många följare, men jag har aldrig drömt om att ha det. Jag bara lekte och delade mitt liv. Det blev bara så här, sade Instagram-drottningen i en intervju med Sky.

Vad: Spanien–Costa Rica, grupp C

När: Fredag klockan 09.30

Var: Sky Stadium, Wellington, Nya Zeeland.

Tv/radio: TV6/Viaplay/P4 Radiosporten

+ Spanska stjärnor nobbar VM

I slutet av förra året skrev 15 spanska landslagsspelare ett öppet brev till förbundet där de uttryckte ett missnöje med förbundskaptenen Jorge Vilda. Spelarna hotade att bojkotta landslaget om förändring inte sker. Förbundet svarade med att peta samtliga spelare. Några stjärnspelare, exempelvis Alexia Putellas, Aitana Bonmatí och Mariona Caldentey, har brutit bojkotten och finns med i VM-truppen. Däremot saknas fortfarande Barcelonatrion Patri Guijarro, Mapi León och Sandra Paños.

+ Historisk avtal för Costa Rica

Under VM-förberedelserna förhandlade Costa Ricas spelarförbund fram ett historiskt kollektivavtal för damlandslaget. Detta för att säkra lika villkor för landets herr- och damspelare. Det är första gången ett sådant avtal skrivits för ett latinamerikanskt damlandslag.

Vad: USA–Vietnam, grupp E

När: Lördag klockan 03.00

Var: Eden Park, Auckland, Nya Zeeland.

Tv/radio: TV6/Viaplay/P4 Radiosporten

+ Superstjärnan lägger av efter VM

Inför VM meddelade USA:s stjärnspelare Megan Rapinoe, 38, att hon kommer att avsluta karriären när klubblagssäsongen tar slut i höst. Anfallaren, till vardags i amerikanska WSL-laget Reign från Seattle, gjorde landslagsdebut 2006 och var en nyckelspelare 2019 när USA försvarade VM-guldet från 2015. Rapinoe har även ett OS-guld och ett OS-brons på sin meritlista.

+ En av åtta som gör VM-debut

Vietnam är en av åtta nationer som VM-debuterar i sommarens mästerskap. Landet kvalade in till VM att ha slagit ut Thailand och Taiwan i playoff. Vietnams damlandslag bildades så sent som 1990 och laget spelade sin första officiella landskamp sju år senare. Sedan dess har landet når stora framgångar och är rankat 32 i världen.