Sverige och USA skapade VM-historia

Den tidigare rekordsiffran noterades under VM i Kanada 2015, när 1 353 506 personer köpte biljett till de 52 matcherna i turneringen.

Efter söndagens åttondelsfinal mellan Sverige och USA i Melbourne, den 52:a på årets VM (som är utökat från 24 till 32 lag), har 1 367 037 personer varit på plats på arenorna i Nya Zeeland och Australien.

Det är i snitt 26 289 åskådare per match, att jämföra med 26 261 per match under VM 2015, skriver Internationella fotbollsförbundet (Fifa) i ett mejl till TT.

En skillnad mellan VM i Kanada och de två senaste världsmästerskapen är också att man 2015 sålde biljetter som inkluderade två matcher på samma arena, vilket tros ha saltat publiksiffrorna eftersom man inte hade möjlighet att köpa inträde till bara den ena matchen.

Matchen Sverige–USA pågår.