Ovan skytt avgjorde: "Jag var väldigt nervös"

Åttondelsfinalen skulle avgöras på straffar. Då klev inhopparen Lina Hurtig fram.

— Jag brukar inte ta straffar. Jag var väldigt nervös, säger Hurtig.

Varför hon valde att slå den sjunde straffen?

— Det var inte så många kvar och alla bangade.

Alyssa Naeher räddade men bollen gick långsamt, i en båge, över mållinjen. Frågan var om hela bollen var över linjen. Huvuddomaren Stéphanie Frappart väntade länge och väl. Sedan kom beskedet: mål. Sverige var klart för kvartsfinal.

— Fan, jag skäms. Jag hade inte koll på vad som händer om jag gör mål, säger Hurtig.

TT: Var det ditt livs längsta sekunder?

— Ja, jag tror nog det. Det var säkert inte så länge jag stod där men det var jobbigt.

Om bollen var över mållinjen visste matchhjälten inte med säkerhet innan domaren gav besked.

— Första reaktionen var: "yes, den gick in". Men sedan tänkte jag att: "oh shit, den kanske inte gick in ändå". Sedan står jag bara där och försöker få något svar från domaren.

— Till slut sade hon att det var mål. Då blev jag galen. Det var en sådan lättnad.

På fredag väntar Japan i kvartsfinal.

— Det är alltid kul att slå USA. Vi får sikta in oss på Japan nu – de ser riktigt bra ut. Det kommer att bli tufft.