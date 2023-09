Programenlig seger för Malmö

Den 3 september tvingades guldjagande Häcken lämna Stora Valla utan poäng.

Malmö FF tillhör samma tabellkategori men snubblade inte.

Serieledaren i fotbollsallsvenskan sätter ytterligare press på toppkonkurrenterna i och med bortasegern mot Degerfors, 2–1.

När Häcken var i Värmland klagade bortalaget på en torr och långsam gräsmatta.

De förutsättningarna slapp Malmö, då ett tilltagande regn vätte underlaget.

Ändå var inte serieledarens bolltempo särskilt högt i en hyfsat jämn första halvlek.

Malmö förde dock spelet. Stefano Vecchia vandrade in i planen från sin position till vänster och var inblandad i mycket. När den stora chansen dök upp via en omställningspassning från Sergio Pena hade han skjutit in sig. Degerforsförsvararen Seid Korac halkade och Vecchia hittade bortre burgaveln.

— Jag har gjort det några gånger i karriären. Viker in och skjuter i bortre, sade Vecchia till Discovery.

Målet i den 42:a minuten innebar att Malmö tog med sig 1–0 in i paus och gjorde Degerfors uppgift ännu svårare.

— Vi möter ett skickligt Malmö. Vi gör det bra försvarsmässigt men ett misstag kostar oss, sade Peter Gwargis, ett av två Degerforslån från Malmö, till Discovery.

Dahlin slarvade

Degerfors sprattlade till i början av andra halvlek när Gustav Lindgren serverades av just Gwargis och strax senare när Malmölånet fick bra träff på en frispark, men nästa mål blev ändå bortalagets.

En kvart in i andra halvlek utnyttjade Malmö en bollvinst på bästa sätt.

Oliver Berg hittade Sergio Pena som retfullt lugnt och behärskat rullade in 2–0 till vänster om maktlösa Degerforsmålvakten Sondre Rossbach.

Hemmalaget, eller snarare Malmös målvakt Johan Dahlin, lyckades ändå skapa spänning i matchen.

Dahlin tappade koncentrationen, Diego Campos tog hand om den nonchalanta passningen och reducerade i den 79:e minuten – men mer hemmaglädje blev det inte.

Nära ”katastrof”

I och med segern har Malmö fyra poäng ned till Elfsborg och fem till Häcken. Guldkonkurrenterna spelar också på bortaplan i den 24:e omgången, mot Halmstad respektive Kalmar FF.

För Degerfors ser det mörkt ut, inte bara på grund av den tydliga förlusten mot Malmö och det utsatta läget på nedflyttningsplats.

Klubben uppfyller inte Svenska fotbollförbundets arenakrav med 3 000 sittplatser under tak och dispensen man har haft sedan återkomsten till allsvenskan löper ut i och med den här säsongen.

Kommunen, som äger arenan Stora Valla, har svårt att få fram pengarna till renoveringen.

— Det här är Degerfors och hittills har det alltid löst sig men den här gången står vi på randen till katastrof. Vår elitsatsning på herrsidan är hotad, sade klubbens ordförande Fredrik Rakar till Discovery.