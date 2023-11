Saudi tar över fotbollen – med 300 sponsoravtal

Under sju år har Saudiarabien pumpat in miljarder i idrotten via över 300 sponsoravtal. Nu har den auktoritära regimen fått sin kronjuvel – herr-VM i fotboll. Man vill mycket hellre associeras med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi än kränkningar av mänskliga rättigheter, säger den idrottspolitiske analytikern Stanis Elsborg.

I tisdags meddelade Internationella fotbollsförbundet Fifa att Saudiarabien är enda sökande till att få arrangera herr-VM 2034. Det formella beslutet om arrangörskapet fattas av de 211 medlemsförbunden på en kongress i slutet av nästa år, men utan motkandidat talar allt för mästerskapet hålls i kungariket på Arabiska halvön. — Det har varit väldigt, väldigt tydligt att Saudiarabien har gått efter fotbolls-VM – inte minst med tanke på alla investeringar man har gjort i sporten de senaste åren, säger Stanis Elsborg, idrottspolitisk senioranalytiker på Play the Game, som är en del av det danska institutet för idrottsstudier. "Med pengar kommer makt" Våren 2016 kan ses som startskottet för Saudiarabiens miljardregn över idrottsvärlden. Då presenterade kronprins Mohammed bin Salman landets "Vision 2030" – vägen framåt för att göra landets ekonomi mindre beroende av oljan. Idrotten är en del av den strategin. Både för att tvätta bort bilden av en auktoritär regim som kränker mänskliga rättigheter och för att skapa "goodwill" hos den inhemska befolkningen. — Det har dels handlat om att få arrangera stora idrottsevenemang och dels om att försäkra sig om att få in saudiska statsrepresentanter i de internationella idrottsförbunden. Exempelvis har ju prinsessan Reema en roll i Internationella olympiska kommittén, säger Stanis Elsborg. Play the Game visar i en kartläggning att över 320 sponsoravtal inom idrotten kan knytas direkt eller indirekt till den saudiska staten. — Med pengar kommer också makt i internationell idrott. Och pengar har de gott om i Saudiarabien. Det är ju småpengar de använder för att investera i idrottsvärlden, säger Stanis Elsborg. — För Saudiarabien handlar det här inte om att sprida och utveckla fotbollen, det handlar om statliga och geopolitiska intressen. Cristiano Ronaldo och Lionell Messi möttes i januari i en uppvisningsmatch i Saudiarabien. Arkivbild. Massavrättningar Landet vill inte förknippas med exempelvis mordet på journalisten Jamal Khashoggi 2018 eller att 81 personer avrättades under en och samma dag 2022. — Man vill mycket hellre associeras med Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, fotboll och andra idrotter än kränkningar av mänskliga rättigheter, säger Stanis Elsborg. Fotbollen har stått i centrum framför allt de två senaste åren – 2021 köpte exempelvis landets statliga investeringsfond (Pif) Premier League-klubben Newcastle. Drygt 80 sponsoravtal är kopplade till fotbollen och 2023 får ses som ett gyllene år för Saudiarabien. Världsstjärnorna Cristiano Ronaldo, Karim Benzema och Neymar har alla tre gått till klubbar i den saudiska högstaligan. Då var redan argentinaren Lionell Messi – nu i amerikanska Miami – kontrakterad av det statliga turistorganet Visit Saudi som turistambassadör. Nu har landet i praktiken blivit klart som VM-arrangör 2034, även om Fifa enligt sina budgivningsregler nu ska utvärdera Saudiarabiens kandidatur. Efter skandalen med tilldelningen av VM till Qatar har Fifa ställt upp en rad kriterier kring mänskliga rättigheter som man ska ta hänsyn till vid bedömning av värdnationer från och med 2026. — Det är inte mycket som tyder på att Fifa tar de här kriterierna om mänskliga rättigheter på särskilt stort allvar, säger Stanis Elsborg. Fransosen Karim Benzema utsågs till världens bästa fotbollsspelare 2022 och håller här upp sitt Ballon d'Or-pris när han i somras presenterades som nyförvärv till al-Ittihad i den saudiska högstaligan. Arkivbild. Måste ställa krav Exempelvis tilldelade Fifa i början av året VM för klubblag till just Saudiarabien (spelas i december) – en turnering Förenade arabemiraten och Qatar arrangerat fem gånger sedan 2017. — Det som inte får ske nu är samma skandal som vid VM i Qatar. Då ställde inte Fifa upp några som helst krav på Qatar om vad landet skulle uppfylla kring exempelvis mänskliga rättigheter från det att de tilldelades VM (2010) fram till det att man skulle arrangera mästerskapet (2022), säger Stanis Elsborg. — De europeiska fotbollsnationerna, egentligen alla fotbollsnationerna, måste lägga stor press på Fifa att lägga upp en plan om Saudiarabien får VM. Vad ska landet uppfylla för krav och när ska det uppfyllas?