Sparkas av tyska klubben efter uttalanden

Saudi tar över fotbollen – med 300 sponsoravtal

Under sju år har Saudiarabien pumpat in miljarder i idrotten via över 300 sponsoravtal. Nu har den auktoritära regimen fått sin kronjuvel – herr-VM i fotboll. Man vill mycket hellre associeras med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi än kränkningar av mänskliga rättigheter, säger den idrottspolitiske analytikern Stanis Elsborg.