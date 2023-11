Malmö FF ökar säkerheten inför guldmatchen

Att Malmö FF hyr in mer ordningsvakter än någonsin tidigare beror främst på att förhindra supportrar från ta sig in på planen under och efter söndagens match på Eleda stadion.

— Väskförbudet påverkar inte bemanningen alls, säger MFF:s säkerhetschef Peter Narbe.

TT: Supportrar kan påverka det sportsliga genom bangers eller bengaler. Kommer ni ha en utökad kroppsvisitation?

— På klacksektioner har vi en hundraprocentig kontroll enligt alla regelverk och förutsättningar, vi kan inte göra mer på det sättet. Vi har sedan ett tag tillbaka även en selektiv visitation av personer på de andra insläppen, säger Narbe.

Under söndagen var det ett kaos av fyrverkerier och bengaler när IFK Göteborg mötte AIK på Gamla Ullevi. Arrangerade IFK Göteborg har gått ut och sagt att fyrverkerier måste ha tagits in när klubben inte har haft kontroll över arenan, som man hyr.

Malmö FF äger dock sin stadion.

— Det är en del av våra matchförberedande rutiner. Vi söker igenom alltid igenom ytor inför varje match. Vi vet att det varit en del "pyro" på olika sätt här, de här åtgärderna har inte stängt den möjligheten uppenbarligen, säger Peter Narbe.

Enligt Narbe, som varit anställd sedan sommaren 2011, har MFF aldrig hittat något insmugglat vid genom sina genomsökningar.