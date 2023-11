Kan vinna SM-guld – med negativt bollinnehav

När Jens Askous IFK Göteborg för två veckor sedan föll mot Elfsborg var dansken lika förbluffad som förbannad.

— Det är helt overkligt att vi förlorar, sade han efter matchen.

Elfsborg var i långa stunder tillbakapressat men hade via två skott på mål lyckats göra två mål. Ridå "Blåvitt".

Samtidigt är det inte första gången ett liknande scenario utspelar sig den här säsongen. För trots att Elfsborg inte alltid bländat fotbollspubliken med sitt offensiva spel har Boråslaget försvarat skickligt – och varit dödligt effektivt när omställningar väl har uppstått.

"Tar ödet i egna händer"

Det vet Malmö FF allt för väl efter att i våras ha rest till Borås arena och – åtminstone resultatmässigt – blivit överkört.

— Vi straffade dem hårt. De hade mycket boll men vi vinner med 3–0. Matchbilden nu på söndag kommer nog vara likadan, säger Niklas Hult.

— Malmö är ett lag med många skickliga spelare men vi har varit stabila hela säsongen försvarsmässigt. Sätter vi det vet vi att vi kan vara aggressiva och vinna bollen i gynnsamma lägen som vi gjorde mot dem på hemmaplan, fortsätter han.

Niklas Hult var med och vann SM-guld med Elfsborg 2012. Nu vill han göra det igen.

Statistiksajten Fotmob förstärker bilden av de båda lagen. Enligt Fotmob har MFF mest boll i hela allsvenskan (i genomsnitt 64,6 procent per match), slår flest passningar till rätt adress (540,5 per match) och har näst flest skott på mål (6,0 per match).

Elfsborg är tia i bollinnehav (46,9 procent), men är däremot bäst på att slå framgångsrika långbollar (37,0 per match), bäst på att dra på sig frisparkar (16,7) och är det lag som har släppt in minst antal mål i hela allsvenskan (25 stycken) efter 29 omgångar.

— För mig handlar det om att du tar ödet i egna händer. Du kan kontrollera en match utan bollen också, men då får du väldigt ofta reagera på vad motståndaren gör, säger Henrik Rydström om hur han vill spela fotboll.

25-30 kapningar

Söndagens guldmatch är inte bara en drabbning mellan landets för tillfället två bästa klubbar – det är också en kamp mellan två av landets klarast lysande tränarnamn: Henrik Rydström och Jimmy Thelin.

Båda har fått beröm för sitt arbete i klubbar som Jönköpings södra och Elfsborg (Thelin) respektive Sirius, Kalmar och Malmö FF (Rydström). Båda har också omnämnts i landslagets jakt på en ny förbundskapten.

Henrik Rydström då Malmö FF på onsdagen tränar inför sista omgången av allsvenskan.

Henrik Rydström förväntar sig en matchbild likt senast lagen möttes. En match där Elfsborg, enligt Rydström, stod för 25–30 kapningar för att trasa sönder rytmen i spelet.

— Det jag och Malmö tror på är att gå ut och försöka ha bollen så mycket vi kan och attackera så mycket som möjligt. Skulle vi göra något annorlunda på söndag skulle man kunna säga att allt vi har gjort under året skulle vara bortkastat, och det vill vi inte, säger Henrik Rydström.