Här är Per Gessles oväntade favoritlag

Per Gessle har letat sig in i många svenskars hjärtan. Han är en av Sveriges mest framgångsrika popsångare och låtskrivare. Han var aktiv i Gyllene Tider och Roxette.

Per Gessles miljonimperium

Han har till följd av hans musikkarriär byggt upp en stor förmögenhet. Pengarna kommer dock inte bara från musiken utan även en mängd andra investeringar.

Kommer från Halmstad

Per Gessle kommer från västkustens pärla Halmstad. I idrottsväg finns det ett stort fotbollslag i kuststaden, Halmstads BK. HBK spelar sina hemmamatcher på charmiga idrottsanläggningen Örjans Vall.

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Oväntade favoritlaget

Trots att Halmstads BK är stadens stora fotbollslag så är det inte laget Per Gessle valt som sitt favoritlag. Gessle har nämligen IS Halmia som favoritfotbollslag. IS Halmia huserar i division 3 och har en bra bit upp till elitfotbollen och finrummet i Sverige. I ett Instagram-inlägg visar Gessle upp sin halsduk med Halmia-emblemet.

Stolt historia

Trots att Halmia harvar i de lägre divisionerna kan de dels trösta sig med att man har en så profilerad och hängiven supporter som Per Gessle, men man kan även stoltsera med sin anrika historia. Halmia har samlat ihop till hela 11 Allsvenska säsonger och har som bäst slutat på en 7:e plats. Senast Halmia spelade i Allsvenskan var 1979.



En rolig detalj i Halmias tröjor är texten "Gessle älskar Halmia" som dels visar Gessles kärlek till klubben men också antyder att han sponsrar klubben på ett eller annat sätt.

