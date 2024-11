Den rutinerade sportjournalisten Patrick Ekwall har förlovat sig med Camilla Coene – paret träffades under 2023.

Patrick Ekwalls karriär

Ekwalls journalistiska karriär startade redan som 16-åring när han fick jobb på Kvällsposten. Han har sedan dess jobbat på bland annat Aftonbladet, TV4, Fotbolldirekt. Han har även synts till i mängder av olika tv-sammanhang, bland annat Let´s Dance, Muren, Fångarna på fortet, Vem kan slå Filip & Fredrik och Hela kändis-Sverige bakar.

Patrick Ekwall och Olof Lundh på fotbollsgalan 2012. Foto: Claudio Bresciani / TT

Patrick Ekwall var gift med Hannah Ekwall

Ekwall hade ett förhållande med Hannah Ekwall under en lång period. För cirka tre år sedan gick Hanna Ekwall tragiskt nog bort i bröstcancer. Sedan Hannas död har Ekwall gjort flera välgörenhetsuppdrag för att samla in pengar för just bröstcancer.

I en intervju med Allas berättade Ekwall om hur de träffades.

– Det var en sen natt, eller egentligen hade det väl hunnit bli morgon. Inte helt optimalt kanske. Hannah var mer på än vad jag var, vilket jag i dag såklart är glad över. Men grejen var att jag egentligen helst ville vara singel.

Patrick Ekwall träffade Camilla Coene

Camilla Coene, 40, jobbar på en PR-byrå i Stockholm. I en intervju med Aftonbladet berättade han om nya kärleken, när det var helt färskt.

– Det känns jättehärligt och nästan overkligt att det har blivit så väldigt bra som det faktiskt har blivit. Allt fungerar förvånansvärt bra. Men det är som sagt en speciell situation och jag är otroligt medveten om det och har varit väldigt varsam, inte minst för Tindras skull.

Ekwall fick även utstå en hel den kritik efter han träffat Coene. Men vad var det egentligen som skrevs till honom?

Nu har paret förlovat sig

Paret träffades genom gemensamma vänner och hade själv varit vänner innan de blev ett par. På Instagram delar paret ett gemensamt inlägg där de berättar att de har förlovat sig. Under bilden skriver de följande:

"Det blev ett JA! För kärleken, livet och framtiden."

Frieriet tog plats på parets semester i Kapstaden, Sydafrika.

