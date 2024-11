Viktor Gyökeres nya avslöjande om målgesten

Viktor Gyökeres sanslösa succé var det inte många som kunde förutspå. Han har tagit en lång väg till toppen och under lång tid inte presterat i närheten av lika bra som han gör nu. Nu har han växt ut till en av Europas främsta målskyttar.

Så många mål har Viktor Gyökeres gjort

Gyökeres har spelat för Brommapojkarna, Brighton & Hove Albion, Swansea, St. Pauli, Coventry och i dag spelar han för Sporting Lissabon.

Av de klubbarna som nämnts är det enbart i Coventry och Sporting Lissabon som han har gjort succé. I Coventry gjorde han, under sina två säsonger i Championship-klubben, 43 mål på 116 matcher. Det gjorde att det svenska landslaget fick upp ögonen för honom, men även större klubbar runt om i Europa.

Flyttlasset gick som tidigare nämnt till Sporting Lissabon. I den portugisiska storklubben har han, när 2024 lider mot sitt slut, gjort 67 mål på 70 matcher. Lägg därtill att han även har gjort 19 assist – det är ögonbrynshöjande siffror han levererar.

Viktor Gyökeres i St. Pauli. Foto: Stella Pictures

Vad betyder hans målgest?

Han har även stärkt sitt egna varumärke på ett unikt och kreativt sätt. Genom att sluta sina egna händer framför sin mun och på så sätt skapa en mask har han gjort en av fotbollsvärldens mest omtalade målgester.

Men vad betyder den? Det var det många som spekulerade i – och Gyökeres själv var kryptisk när han frågades ut.

Sedan delade han en bild på sin Instagram, där han gör målgesten, med texten:

"Nobody cared until I put on the mask"

Det är en referens till Batman-karaktären "Bain" som i filmerna bär en mask likt den Gyökeres formar med sina händer.

Den välkända målgesten. Foto: Stella Pictures

Hur kom Viktor Gyökeres målgest till?

Nu kommenterar han ytterligare en gång målgesten. I Viaplays sändning inför Sporting Lissabons match mot Arsenal fick profilen Bojan Djordjic en pratstund med målkungen. Då får Gyökeres en fråga om målgesten.

– Det var väl att jag inte hade någon målgest och att jag gjorde massa olika grejer när jag gjorde mål. Det var mina kompisar som var lite trötta på att se massa olika målgester, så de tyckte väl att jag behövde en egen.

Han berättar vidare:

– Det var under uppehållet under VM 2022 som vi åkte på en semester tillsammans. Då snackade vi om målgester, så kom den upp.

Djordjic frågar om det är någon som vill ta "kredd" för den.

– Det är ju folk som har legat bakom den absolut, men det är ingen som vill ta absolut för att de vet att de har varit en del av det.

