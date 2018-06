Jimmy Durmaz efter VM-matchen: "Grymt stolt"

Under onsdagen spelade Sverige mot Mexiko och TOTALT krossade dem. Det blev 3-0 och Sverige jublade. Och det gjorde också Jimmy Durmaz – kanske ännu mer efter den känslomässiga veckan.

Durmaz fick sitta på bänken denna gång, men ett tag efter den beundransvärda vinsten beskrev han sina känslor i ett Instagraminlägg.

"Grymt stolt över detta lag. So proud of this squad och tack till all kärlek och stöd", skriver han på Instagram och avslutar med #viärSverige och #fuckrasism.

Det var efter förra matchen mot Tyskland i VM i herrfotboll, där Sverige förlorade, som Jimmy Durmaz fick utstå hat och rasism under sin senaste bild på Instagram – men även på andra sociala medier.



Inte bara i Sverige rapporterades det om rasismen även utländska medier reagerade på det hat som Durmaz fick utså. Många skyllde förlusten på Durmaz och attackerna var hårda.

Fick enormt stöd

Men han stod inte ensam. Snart fylldes hans sociala medier med hjärtan, kärlekshyllningar och stöd. Sveriges fotbollsförbund anmälde alla hot under bilden och laget anordnade en manifestation mot hat – där höll Jimmy ett hjärtgripande tal.

– Jag är fotbollsspelare på högsta nivå. Att bli kritiserad är något vi lever med, det ingår i vårt jobb och det tar vi alla dagar i veckan. Men att bli kallad blattejävlel och självmordbombare och få mordhot mot mig och mina barn barn är helt oacceptabelt Jag är svensk och med stolthet bär jag vår tröja och vår flagga. Samtidigt vill jag passa på att tacka alla fina, underbara människor där ute som sprider glädje. Det värmer i oss alla.



Jimmy Durmaz höll ett tal där han tackade för allt stöd. Bildkälla: TT

Och efter den magnifika vinsten mot Mexiko verkar det som att Durmaz ord speciellt är riktat mot laget som verkligen, genom stormen, hållit honom om ryggen.

