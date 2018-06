Under lördagen mötte Sverige Tyskland i VM i herrfotboll i Ryssland. Sverige spelade en bra första halvlek och Ola Toivonen fick in ett mål. I andra halvlek gick det sämre och i 95 minuten fick Tysklands Toni Kroos in det sista och avgörande målet. Matchen slutade 2-1 till Tyskland.

När det var 15 minuter kvar av matchen byttes Jimmy Durmaz in. Han tacklade tyska Timo Werner till vänster om det svenska straffområdet vilket ledde till en frispark för Tyskland – som gjorde mål. Nu beskylls han för förlusten.

Jimmy Durmaz beskylls för förlusten. Bildkälla: TT

På Jimmy Durmaz senaste Instagrambild har han blivit trakasserad och utsatt för både hatiska och rasistiska kommentarer efter matchen. Något som även nått honom. Till SVT sport säger han att han står med huvudet högt trots hatet.



– Jag bryr mig inte om det. Jag står här med huvudet högt. Om det är någon som har något emot det så får de komma och säga det, säger han till SVT Sport.

Men trots hatet och rasismen så kunde historien få en fin vändning. Nu kärleksbombas istället bilden med hjärtan, uppmuntran men även tillsägningar till de som betett sig hatiskt och rasistiskt under bilden.

Jimmy kärleksbombas på Instagram. Bildkälla: Instagram

"Du ska vara stolt över din insats", "Heja dig Jimmy!", och "Lyssna inte på hatare", fyller kommentarsfältet – där även kändare namn som komikern Johanna Nordström och programledaren Jenny Strömstedt har visat sitt stöd.

Även lagkamrater har reagerat kraftigt på hatet han fått utså efter förlusten till Tyskland. Till SVT sport säger Emil Forsberg att han är ledsen att det har blivit så.

– Det är för jävligt. Det gör mig väldigt, väldigt irriterad och att folk inte har mer respekt än så är bara pinsamt. Hade man fått tag på dem så hade man väl sagt ett och annat. Det får absolut inte förekomma och det gör mig väldigt irriterad och ledsen framförallt.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att 21 personer förlorade sina liv när de byggde arenorna i Rysslandoch om när Joakim Lundell kallades för rasist

TV: Saudiarabiens fotbollslags flyg fattade eld på väg till Ryssland