Matchguide: Sverige–Kanada

Var: Nationella inomhusstadion, Peking.

När: Onsdag kl 14.30.

TV/radio: Kanal 5/Discovery+ och Radiosporten.

Vägen till kvartsfinal, Sverige: Lettland 3–2, Slovakien 4–1, Finland 3–4 e förl. Kanada: Tyskland 5–1, USA 2–4, Kina 5–0, Kina (åttondel) 7–2.

Detta gäller vid oavgjort: Förlängning, högst tio minuter, med tre utespelare och en målvakt per lag. Första målet vinner. Är det fortfarande oavgjort blir det straffläggning med fem olika straffskyttar per lag. Är det fortfarande oavgjort blir det sudden death-straffar, en per lag per omgång, tills något lag vinner. En och samma spelare kan lägga flera straffar i sudden death-omgångarna.

Övriga kvartsfinaler: USA–Slovakien (05.10), Ryska laget–Danmark (07.00), Finland–Schweiz (09.40).

Sverige

Målvakter: 31 Lars Johansson (35 Magnus Hellberg, 39 Adam Reideborn).

Backpar: 5 Oscar Fantenberg, 32 Lukas Bengtsson – 52 Philip Holm, 2 Christian Folin – 7 Henrik Tömmernes, 64 Jonathan Pudas – 81 Theodor Lennström.

Extraback: 33 Linus Hultström.

Kedjor: 86 Mathias Bromé, 58 Anton Lander, 48 Carl Klingberg – 29 Pontus Holmberg, 23 Lucas Wallmark, 8 Fredrik Olofsson – 59 Linus Johansson, 95 Jacob de la Rose, 18 Dennis Everberg – 12 Max Friberg, 16 Marcus Krüger, 27 Joakim Nordström – 15 Gustav Rydahl.

Extraforward: 34 Daniel Brodin.

Kanada

Målvakter: 80 Eddie Pasquale (90 Matt Tomkins, 1 Devon Levi).

Backpar: 22 Owen Power, 37 Mat Robinson – 23 Tyler Wotherspoon, 56 Maxim Noreau – 44 Mark Barbeiro, 60 Jason Demers – 5 Morgan Ellis.

Extraback: 20 Alex Grant.

Kedjor: 11 Jack McBain, 12 Eric Staal, 32 Mason McTavish – 91 Jordan Weal, 9 Corban Knight, 15 Adam Tambellini – 10 Ben Street, 13 Kent Johnson, 19 Eric O'Dell – 26 Daniel Winnik, 51 David Desharnais, 27 Adam Cracknell – 96 Josh Ho-Sang.

Extraforward: 39 Landon Ferraro.