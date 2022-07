Det kan tyckas okontroversiellt vad politiker väljer för kulturval på sin privata tid. Men faktum är att partiledarnas kulturval kan väcka starka känslor. Och när det kommer till partiledarnas musikval under sommaren spänner de flesta partiledarna över olika genrer, allt från pop och visor till tuffare tilltag på hög volym.



Partiledarna går i nostalgins tecken

Liberalernas partiledare Johan Pehrson lyssnar gärna på klassikern "Just can't get enough" med det brittiska synthpop bandet Depeche Mode – som hade sin storhetstid under 1980-talet.

– Sammanfattar läget. Sommar, sol, Sverige går med i Nato och besked om ny svensk kärnkraft, säger Johan Pehrson till TT Nyhetsbyrån.



Depeche Modes frontman Dave Gahan. Foto: Rainer Jensen/TT

Även Miljöpartiets partiledare, Märta Stenevi, väljer att gå i nostalgins tecken, vilket under sommaren är perfekt om man vill passa på att grotta ned sig bland vinylskivorna. Hennes favorit är klassikern "Ode to boy" med det brittiska synthpop bandet Yazoo, som även har sina rötter i Johan Pehrsons favoriter Depeche Mode.



Annie: "Den gör mig taggad för valrörelsen"

Ulf Kristersson, Moderaterna, har fastnat för Joakim Bergs solodebut "Jag fortsätter glömma" och låter albumet gå på repeat. Joakim Berg är Kents forna frontfigur, vilket skvallrar om att Ulf lyssnar på ett album fullt av anekdoter och bibelhistorier som vävs in metaforer och liknelser. Kristersson går således i melankoliska tecken för att koppla av i sommar.

Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, lyssnar också på svensk musik. I sommar lyssnar hon helst på Albin Lee Meldau med låten "Röda sten".



Molly Sandén ljudar högt och belåtet i Annie Lööfs hörlurar. Foto: Claudio Bresciani/TT

Annie Lööf, Centerpartiet, lyfter även hon fram svenska artister och laddar inför fotbollen.

– Jag gillar Sveriges officiella EM-låt, Molly Sandéns "Vi:et i vinsten". Den gör mig taggad både för fotbolls-EM och för valrörelsen, säger hon till TT.



Färgstark pop och färgstarka artister

Jimmie Åkesson och Nooshi Dadgostar lyssnar däremot helst på visor och färgstark pop i sommarvärmen. Nooshi värmer upp sommarens hetluft ytterligare med Beyoncés senaste och heta – "Break my soul".



Nooshi lyssnar på färgstarka Beyoncé. Foto: Chris Pizzello/TT

Medan Jimmie nynnar i sommarnattsskymningen på hela Sveriges trubadur Evert Taube.



– Det blir mycket Taube i midsommartider. Nynnar dagligen på "Sommarnatt: Vad vore livet, Rosmari, förutan sång och dans?". Vackert, säger Åkesson till TT.