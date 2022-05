I politiska debatter och påkostade valkampanjer slåss Sveriges partiledare om få det svenska folkets förtroende och därmed också mer inflytande.

Men innan de tog sig in i maktens korridorer gick partiledarna, precis som så många andra, i skolans korridorer – med varierande framgång.

Nyheter24 har kikat närmare på exakt hur bra det egentligen gick för partiledarna i gymnasiet.

Vad hade Magdalena Andersson för betyg i skolan?

Magdalena Andersson. Foto: Amir Nabizadeh/TT

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson läste en treårig samhällsvetenskaplig linje på Katedralskolan i Uppsala. När hon tog studenten 1987 gick hon ut skolan med följande slutbetyg: elva femmor, två fyror och en tvåa.

Svenska: 4

Engelska: 5

Tyska B: 5

Franska: 5

Litteraturkunskap och språklig orientering: 5

Historia: 5

Religionskunskap: 5

Filosofi: 5

Samhällskunskap: 5

Psykologi: 5

Naturkunskap: 5

Matematik: 5

Bild: 4

Musik: 5

Idrott: 2

Vad hade Ulf Kristersson för betyg i gymnasiet?

Ulf Kristersson. Foto: Sofia Ekström/SvD/TT

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tog studenten från S:t Eskils Gymnasium i Eskilstuna 1983. Detta efter en treårig samhällsvetenskaplig linje. M-ledaren hade två femmor, sju fyror, sex treor och två tvåor.

Svenska språket: 5

Engelska: 4

Franska B-språk: 3

Litteraturkunskap och språklig orientering: 4

Samhällskunskap: 5

Historia: 4

Religion: 4

Filosofi: 4

Kemi: 3

Fysik: 2

Naturkunskap: 2

Matematik: 4

Matematik NT: 3

Socialkunskap: 3

Psykologi: 3

Musik: 3

Idrott: 4



Vad hade Jimmie Åkesson för gymnasiebetyg?

Jimmie Åkesson. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gick på Furulundsskolan i Sölvesborg och tog studenten, efter en treårig samhällsvetenskaplig linje med särskild mediainriktning, 1998.



Åkesson hade tjugo VG, tio MVG, nio G och två IG i slutbetyg.

Geografi A: VG

Geografi B: VG

Samhällskunskap A: VG

Samhällskunskap B: G

Historia A: VG

Historia B: G

Religionskunskap A: VG

Religionskunskap B: VG

Filosofi: VG

Matematik A: VG

Matematik B: G

Matematik C: G

Företagsekonomi A: VG

Naturkunskap A: VG

Psykologi: MVG

Engelska A: VG

Engelska B: G

Spanska C-språk A: VG

Spanska C-språk B: VG

Franska B-språk A: G

Svenska språket: MVG

Svenska A: språket och människan: VG

Svenska B: språk-litteratur-samhälle: –

Litteraturkunskap: VG

Idrott och hälsa A: IG

Idrott och hälsa B: G

Text och bild A: MVG

Text och bild B: MVG

Datakunskap grundkurs: MVG

Layout/Desktop A: MVG

Layout/Desktop B: MVG

Medieanalys A: VG

Radioteknik A: VG

Radioteknik B: MVG

Ljud- och inspelningsteknik A: MVG

Estetisk verksamhet: VG

Film, video- och TV-teknik A: G

Film, video- och TV-teknik B: G

Skapande dramatik: VG

Fototeknik: IG

Sceniskt projekt: G

Specialarbete: VG

Vad hade Ebba Busch för betyg i gymnasiet?

Ebba Busch. Foto: Pontus Lundahl/TT

Precis som Magdalena Andersson gick Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch på Katedralskolan i Uppsala. Där läste hon det treåriga, och engelskspråkiga, International Baccalaureate-programmet.



Linjen har ett särskilt betygssystem där man, baserat på de enskilda betygen, räknar fram en totalpoäng. Av 45 möjliga poäng tog Busch 27, vilket var två poäng över godkänt.

Engelska A2: 6

Engelska B: B

Svenska: 6

Miljöteknik: 3

Matematik: 3

Ekonomi: 4

Teoretisk musikkunskap: D

Musik: 4



Vad hade Annie Lööf för gymnasiebetyg?

Annie Lööf. Foto: Claudio Bresciani/TT

Centerpartiets partiledare Annie Lööf tog studenten från Finnvedens gymnasium i Värnamo år 2002. Hon hade då läst ett treårigt samhällsvetenskapligt program – och gick ut med riktiga toppbetyg: MVG i allt.



Engelska A: MVG

Engelska B: MVG

Franska B-språk: MVG

Samhällskunskap A: MVG

Samhällskunskap B: MVG

Samhällskunskap C: MVG

Samhällskunskap-nordisk fördjupning: MVG

A: Språket och människan: MVG

B: Språk - litteratur - samhälle: MVG

Geografi A: MVG

Geografi B: MVG

Historia A: MVG

Historia B: MVG

Religionskunskap A: MVG

Religionskunskap B: MVG

Fördjupning i humaniora/samhällsvetenskap: MVG

Filosofi: MVG

Företagsekonomi A: MVG

Matematik A: MVG

Matematik B: MVG

Matematik C: MVG

Naturkunskap A: MVG

Naturkunskap B: MVG

Psykologi: MVG

Datakunskap: MVG

Estetisk verksamhet: MVG

Idrott och hälsa A: MVG

Idrott och hälsa B: MVG

Specialidrott A: MVG

Specialarbete: MVG

Vad hade Nooshi Dadgostar för betyg i skolan?

Nooshi Dadgostar. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar läste ett samhällsvetenskapligt program vid Schillerska gymnasiet i Göteborg och tog studenten år 2005.



V-ledarens slutbetyg bestod av 25 MVG, sju VG och ett G.

Svenska A: VG

Svenska B: MVG

Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation: MVG

Engelska A: VG

Engelska B: VG

Moderna språk, steg 1 (Franska): MVG

Moderna språk, steg 2 (Franska): G

Moderna språk, steg 3 (Spanska): MVG

Moderna språk, steg 4 (Spanska): MVG

Moderna språk, steg 5 (Spanska): MVG

U-landskunskap A: MVG

U-landskunskap B: MVG

Estetisk verksamhet: MVG

Företagsekonomi A: MVG

Filosofi A: MVG

Geografi A: MVG

Historia A: MVG

Historia B: MVG

Idrott och hälsa A: MVG

Matematik A: VG

Matematik B: VG

Matematik C: VG

Naturkunskap A: MVG

Naturkunskap B: MVG

Psykologi A: MVG

Psykologi B: MVG

Religionskunskap A: MVG

Religionskunskap B: MVG

Samhällskunskap A: MVG

Samhällskunskap B: MVG

Samhällskunskap C: MVG

Datorkunskap: VG

Projektarbete: MVG

Vad hade Johan Pehrson för gymnasiebetyg?

Johan Pehrson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Johan Pehrson, Liberalernas partiledare, läste en ekonomisk linje på Risbergska skolan i Örebro, varifrån han tog studenten år 1987.

Pehrson gick ut skolan med åtta femmor, tre fyror och två treor.

Svenska språket: 4

Litteraturkunskap och språklig orientering: 5

Engelska: 3

Tyska B-språk: 3

Historia: 5

Religionskunskap: 5

Psykologi: 4

Samhällskunskap: 5

Matematik: 5

Administration: 5

Redovisning: 5

Rättskunskap: 5

Idrott: 4



Vad hade Märta Stenevi för betyg i gymnasiet?

Märta Stenevi. Foto: Pontus Lundahl/TT

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi gick det samhällsvetenskapliga programmet på Nicolaiskolan i Helsingborg. När hon tog studenten år 1994 hade hon ett slutbetyg som bestod av fjorton femmor och en trea.



Svenska språket: 5

Litteraturkunskap och språklig orientering: 5

Engelska: 5

Engelska B: 5

Tyska: 5

Historia: 5

Religionskunskap: 5

Filosofi: 5

Psykologi: 5

Samhällskunskap: 5

Matematik: 5

Naturkunskap: 5

Musik: 5

Musik (Ämne i estetisk variant): 5

Idrott: 3

Vad hade Per Bolund för betyg i skolan?

Per Bolund. Foto: Christine Olsson/TT

Per Bolund, Miljöpartiets andra språkrör, läste en naturvetenskaplig linje på Södra latin i Stockholm och tog studenten år 1989.

MP-ledarens slutbetyg i gymnasiet utgjordes av två femmor, tre fyror, sju treor och två tvåor.



Svenska: 4

Litteraturkunskap och språklig orientering: 3

Engelska: 5

Franska B-språk: 4

Historia: 3

Religionskunskap: 3

Samhällskunskap: 3

Filosofi: 3

Matematik: 2

Fysik: 2

Kemi: 3

Biologi: 3

Musik: 4

Idrott: 5

Källa: Stadsarkivet i respektive gymnasieskolas kommun