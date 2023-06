Följarnas uppmaning till Pernilla Wahlgren – efter videon från båtturen

I en Instagram-video ses Pernilla Wahlgren njuta av en båttur i skärgården tillsammans med vännen och poddkollegan Sofia Wistam med flera.

"HAPPY DAY with these three cuties!" skriver Pernilla under videon.

Men det är inte bara glada tillrop från följarna då många nu ifrågasätter en liten detalj som uppmärksammats från videon. Följarnas kommentarer är inte riktigt lika peppiga som Pernilla själv verkar vara.





Andra ifrågasätter huruvida man inte behöver tänka på sådant när man är känd:





Inte olagligt att skippa flytvästen

Enligt lag måste barn under 15 år alltid bära flytväst ombord en båt, men den lagen gäller inte vuxna. Däremot är det lag på att personen som kör båten, oavsett kändisstatus, ser till att flytvästar finns tillgängliga ombord så att passagerare kan använda dem.