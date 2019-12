Bianca Ingrossos ärliga ord om sina fillers: "Har inte gjort det ni tror"

Bianca Ingrosso, 25, har alltid varit öppen med de skönhetsingrepp hon gör. Sedan mars 2018 så har hon använt sig av fillers i läpparna, vilket hon väntade fem år med att göra efter att hon fått idéen.

– Jag vill ha ett naturligt resultat och forma munnen på ett fint sätt, berättade hon då.

Bianca är öppen med att hon använder sig av fillers. Bildkälla: Youtube

Men för cirka ett år sedan har hon även börjat göra en annan sak – nämligen fillers under ögonen. Ingreppet kallas för "tear through" och går ut på att behandlaren injicerar filler under ögonen för att på så sätt få bort mörka ringar.

Detta är enligt henne det enda hon gör, men trots det får hon dagligen frågan om hin gör botox, käkar, kinder och annat.

Bianca skriver att hon inte använt fillers i kindbenen. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

– Jag vill bara förtydliga en sak: jag har inga fillers i mina kindben. Jag får frågan varje dag men jag har bara fillers under ögonen och i mina läppar. Jag använder mig heller inte av botox. Och förresten – alla gör vad de vill, skriver hon.

Hamnat i blåsväder

Biancas företag CAIA Cosmetics har nu fällts en tredje gång av Reklamombudsmannen (RO). De slog då fast att reklamen var könsdiskriminerande. Enligt Facebooksidan Reklamera så handlar det om en reklamvideo som släpptes i samband med att CAIA lanserade läppstift.

