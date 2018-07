Ung Vänster är vinnare av Nyheter24:s Debattkampen

Nyheter24 bjöd under juni månad in alla riksdagspartiernas ungdomsförbund till att tävla i den första upplagan av Debattkampen. Varje ungdomsförbund fick en egen dag tilldelad till deras egna parti, under dagen fick varje förbund publicera fyra stycken debattartiklar, delta i en livesändning och promota sin dag på Nyheter24:s sociala medier.

– Det har varit en fantastisk tävling att arrangera och att intresset och engagemanget från ungdomsförbundens håll var så stort var fantastiskt att se, säger Sebastian Lundgren, debattredaktör på Nyheter24 och fortsätter:

– Vi på Nyheter24 är experter på målgruppen millennials och förhoppningsvis har många unga nu fått chansen att läsa vad ungdomsförbunden och deras respektive partier står för inför valet den 9:e september.

För att utse en vinnare så sammanställde Nyheter24 den totala läsningen av varje ungdomsförbunds artiklar under deras dag och hur många reaktioner deras artiklar fick. När allt var räknat så stod det klart att Ung Vänster lyckats engagera och lockat överlägset flest läsare under Debattkampen.

– Det känns bra att ha vunnit Debattkampen, framför allt att vinna så stort! Jag tycker det här visar på intresset för vänsterpolitik och för ett annat samhälle, säger Henrik Malmrot, förbundsordförande för Ung Vänster.

Nyheter24 riktar ett stort tack till alla ungdomsförbunden som har varit med och tävlat och självfallet ett stort grattis till Ung Vänster, 2018 års vinnare av Debattkampen!

Ung Vänster fick ihop hela 3479 läsningar och 5481 reaktioner under sin dag. Närmsta ungdomsförbund var CUF med 4078 läsningar och 2846 reaktioner.

