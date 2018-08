Hanif Bali – politikern som extraknäcker som IT-konsult

Den svenska politikern Hanif Bali föddes den 10 april 1987 i Kermanshah, Iran. År 2010 valdes han in som ledamot i riksdagen för Moderaterna, men efter intern kritik så fick Bali lämna sitt uppdrag som ledamot. Men han är fortfarande aktiv som moderat och jobbar med flera uppdrag för partiets räkning.

Men vem är egentligen Hanif Bali? Här är fyra saker som du kanske inte kände till om honom.

Kom till Sverige 1991

Hanif Bali kom ensam till Sverige när han var endast tre år gammal, det vill säga år 1991. Resan till Sverige började efter att Gulfkriget nått sin kulmen och hans föräldrar beslutat sig för att Hanif var tvungen att lämna krigsdrabbade Irak. Bali har själv berättat för Sveriges Radio om när han fick beskedet att han var tvungen att lämna landet utan sina föräldrar.

– Det var sen natt och det var fyrverkerier i himlen. Tyckte jag, det var ju inte fyrverkerier då. Min mor kom in och var väldigt ledsen. Min far kom in, och han grät inte, men jag fick en ficklampa av stål av honom. Och sedan sa dem att vi ses om några månader när det här kriget är över, berättade Hanif Bali för Sveriges Radio 2015.



Men innan han nådde Sverige slussades han illegalt genom Jordanien och när han väl kom fram till Sverige hamnade han på en anläggning för asylsökande i Mörby, Danderyds kommun.

Driver företag utanför politiken

Hanif Bali är inte enbart politiker utan driver även ett IT-företag som erbjuder mobila webbtjänster för kontroll och uppföljning av företag. Webbtjänsterna används bland annat för ökad arbetssäkerhet. Företaget som Bali står som ägare för heter e-sia system och har sina kontor i Årsta, Stockholm.

Kommer upp i politiken

Bali gjorde sig ett namn inom politiken när han år 2010 blev invald som ledamot i riksdagen för Moderaterna. När han valdes in gjorde han sig bland annat känd för sitt engangemang kring asylinvandring, dels efter att han kritiserat Moderaterna i Vellinge för deras flyktingpolitik. Hanif var även den yngsta och högst placerade nykomlingen för Moderaterna i riksdagsvalet 2010.

Kritiserar Sverige i amerikansk tv

Hanif Bali är även känd för att vara provocerande i sociala medier och i offentliga sammanhang. Bland annat så har han kritiserat Sverige och dess flyktingpolitik i det amerikanska tv-programmet Fox News. I programmet blir han intervjuad av programledaren Tucker Carlson där han förklarar problemet med invandringen till Sverige.

– Det största problemet är antalet invandrare som kommer till Sverige. Bara de senaste åren har vi tagit in runt 250 000 asylsökande vilket kan jämföras med att USA skulle ta in åtta till nio miljoner asylsökande.

