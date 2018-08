10 kändisar som kommer få rösta för första gången i år

Röstkorten har börjat trilla ner i brevlådor runt om i landet och snart är det dags att gå och rösta. Den den 9 september är det dags för riksdagsvalet 2018 – dock kan du från och med 22 augusti gå och förtidsrösta.

Men vilka kändisar är det som kommer att få gå och rösta för första gången? Nyheter24 har listat några stycken som gör sin röstningsdebut 2018.

Benjamin Ingrosso

Han föddes den 14 september 1997 i Danderyd. Senast har ni nog sett Benjamin i Melodifestivalen där han vann med låten Dance you off. Han syns också ofta i familjens serie Wahlgrens värld.

Lancelot Hedman Graaf

Lancelot Hedman Graaf föddes 2000 och är son till Magdalena Graaf och Magnus Hedman. Han tävlar i Muay Thai och har tidigare varit tillsammans med Paradise Hotel-profilen Paulina "Paow" Danielsson.

Linn Ahlborg

1999 föddes Linn Ahlborg, som är både en känd bloggare och youtuber. På Instagram har hon över 560 000 följare och på Youtube har hon över 400 000 prenumeranter.

Linn Ahlborg kommer rösta för första gången. Bildkälla: Instagram/linnahlborg

Wilma Holmqvist

Wilma Holmqvist är född 1998 i Trollhättan. Hon är en svensk Youtuber som går under namnet "WilmasBeauty". Det blir alltså första gången som hon får rösta i år.

Felix Sandman

Felix Sandman föddes 1998 i Stockholm och är en svensk sångare. Han slog igenom i pojkbandet FO&O (tidigare The Fooo och The Fooo Conspiracy). Nu är han soloartist och deltog senast i Melodifestivalen med låten "Every single day".

Felix Sandman får rösta första gången. Bildkälla: Christine Olsson/TT

Lisa Ajax

Svenska sångerskan Lisa Ajax föddes 1998 i Järfälla utanför Stockholm. Hon slog igenom tack vare sin medverkan i Idol 2014, som hon även vann. Nu är hon 20 år och det är hennes tur att rösta för första gången.

Felicia Aveklew

Influencern Felicia Aveklew föddes 1997 och kommer få rösta för första gången. Felicia har över 160 000 prenumeranter på Youtube och över 200 000 följare på Instagram, hon driver även en blogg.

Zara Larsson

Världsstjärnan Zara Larsson föddes 1997 och kommer även hon att rösta för första gången i år. Zara har släppt världshit efter världshit och mottagit flera fina musikpriser.

Zara Larsson föddes 1997. Bildkälla: Vianney Le Caer/AP/TT

Anton Hagman

Anton Hagman föddes 1998 i Västerås. Han är en svensk popartist som bland annat tävlade i Melodifestivalen 2017 med låten "Kiss you goodbye".

Frans Jeppsson Wall

Frans Jeppsson Wall är sångartisten och föddes i Ystad 1998. Han slog igenom 2006 med låten "Who’s da Man" som handlade om fotbollslegenden Zlatan Ibrahimovic. 2016 vann Frans Melodifestivalen med låten "If I Were Sorry".

Ska du också rösta för första gången? Då finns det några saker som kan vara bra att ha koll på! Här kan du läsa om fem saker du måste ha koll på.