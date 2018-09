Du, som så många andra, har förmodligen inte missat att det kampanjas för fullt och att man kan se unga som gamla i gröna, röda, blåa och rosa jackor ute på städernas gator.

Men varför ser de ut så? Jo för att de visar ju sina partiers eller förbunds merch!

Så vi på Nyheter24 ställde oss frågan. Vilket ungdomsförbund har egentligen bäst merch? Vilka är mest kreativa och vilka ungdomsförbund har plaggen som känns helt rätt på kroppen.

Nyheter24:s reportrar Aretha Bergdahl och Sebastian Lundgren tog sig an utmaningen att kora ungdomsförbundet med den bästa merchen.

KDU

Förste förbund till rakning var inga mindre än Kristdemokraternas ungdomsförbund, alltså KDU.

– En klassisk marinblå t-shirt, vem har inte haft en sån här, säger Sebastian Lundgren.

Aretha tyckte färgen på t-shirten var väldigt fin, att den kändes väldigt mjuk och skön men att tröjan var lite tråkig.

– Den får väl två eldar, säger Aretha och Sebastian instämmer.

Grön Ungdom

Grön Ungdom steppade verkligen upp och körde hårt med bland annat smycken, tröjor, tygpåsar och GNUGGISAR med deras slogan "Klimatkamp".

– Det tog ju en minut för mig att lista ut vad det stod på smycket, men det står "klimatkamp" och den här är alltså så fin, säger Aretha.

Aretha skulle vilja ge Grön Ungdom en femma och kunde definitivt tänka sig att köpa grejerna bara på grund av hur snyggt det såg ut, men tyvärr så fick det bli fyra och en halv eld för Grön Ungdom istället.

Ungsvenskarna SDU

Sen var det dags för Ungsvenskarna SDU. Ni har säkert sett deras merch i valstugorna men vad ger våra reportrar Sverigedemokraternas ungdomsförbund för betyg? I deras merchpaket så fick våra reportrar en t-shirt och en SD-keps, och den kepsen föll båda våra reportrar i smaken.

– Alltså jag tycker ändå om kepan väldigt mycket, det är väldigt fint med marinblått mot det vita. Och om vi ska prata om att representera sitt parti så känns det ju som att man ser att det är SD direkt, säger Aretha.

Sebastian håller med och lägger till:

– Jag ska säga så här, den sitter ju som en jäkla smäck.

Sebastian tycker att Ungsvenskarnas merch är lite sämre än KDU:s och väljer att ge dom tre eldar av fem möjliga. Aretha håller med och poängterar att det kepan lyfter det hela.

Ung Vänster

Ung Vänster gjorde ingen besviken med deras merch heller. De presenterade bland annat en klassisk, röd och innovativ t-shirt som verkligen gick hem hos våra reportrar.

– Den ser ju fantastisk ut, det är ju en fin färg, säger Aretha om den röda t-shirten och fortsätter:

– Den lyser upp och det är ganska roligt att de har kört en egen definition om hur man är som ung vänstrare.

Logotypen på ryggen tycker hon däremot inte passar in så jättebra, men i överlag så förtjänade dom en riktigt stark fyra av fem eldar. Sebastian tycker däremot att de kunde ha spexat till det lite mer och ger slutbetyget 3 eldar.

MUF

Moderata Ungdomsförbundet tog verkligen i så att det heter duga och skickade med tillräckligt med merch för att utsmycka ett helt kompani. Det fanns powerbanks, energidrycker, tröjor och allt man kan tänka sig.



– Moderaterna har tänkt att more is more kan man mist sagt säga. Vad man även märker är ju att MUF... ja de har ju pengar, säger våra reportrar.

Sebastian visar inget tvivel och ger MUF fem av fem eldar och menar att deras merch blir svårslaget. Aretha är inne på samma spår men ger till slut MUF fyra och en halv eld av fem möjliga.

Starkt jobbat MUF!

LUF

Liberalernas ungdomsförbund ville också vara med och leka. Och på vilket sätt de gjorde entré in i den här tävlingen.

– Det känns ju som att man vill ha på sig de här grejerna, säger Aretha.



LUF presenterade verkligen produkter i linje med den politik de vill föra. Det var slagord om frihet, jämställdhet och feminism.

Men vad får LUF för betyg?

– Det blir ju svårt eftersom att jag gav MUF en femma nyss. Men här har vi ju en helt annan grej, de wordplayar och var ännu mer edgy än vad till exempel Ungsvenskarna va. Visst, de får också en femma. De är där i toppen, créme de la créme.

Aretha är inne på samma spår:

– Jag måste ändå säga att LUF har roliga budskap, innovativt, kul med kondomer och kul att de vågar lite men ändå når ut på ett roligt sätt. De får faktiskt en femma av mig.

DUBBLA FEMMOR!

CUF

Centerpartiets ungdomsförbund hade även dom lagt i sexans växel och ville tävla. Bland deras merch fick vi se bland annat en t-shirt med Annie Lööfs ansikte på och en riktigt fräsig collegetröja!

– Jag gillar tröjan med Annie, jag gillar ansiktstryck och hon ser väldigt gullig ut där, säger Aretha om t-shirten.

Våra reportrar tyckte även att collegetröjan var en höjdpunkt.

– Den är stilren och jag gillar ju färgen grön rent instinktiv. Den är enkel, CUF och partiloggan.

Sebastian kände att CUF förtjänade tre och en halv eld av fem möjliga. Aretha var däremot lite mer skeptiskt då hon tyckte att merchen kändes lite fattig och att det inte var tillräckligt innovativt. Av henne fick CUF två eldar av fem.

SSU

Avslutningsvis så var det dags att betygsätta SSU:s merch och våra reportrar blev mer eller mindre förbluffade när de såg förbundets merch.

– De har så jäkla mycket saker, säger Sebastian.

Det var inget snack om saken att SSU verkligen ville vinna den här tävlingen och när våra reportrar skulle betygsätta ungdomsförbundets merch så fanns det egentligen bara ett betyg som kunde ges.

Raka femmor från båda reportrarna helt enkelt.

Well done, SSU!

Vill du se vad de olika ungdomsförbundens merch bestod av? Kika då i videospelaren längst upp!