Vem tycker du ska bli Socialdemokraternas nästa partiledare?

Det händer mycket i svensk politik just nu, och redan nu i veckan kan statsminister Stefan Löfven tvingas lämna in sin avskedsansökan – läs mer om det här.

Om Löfven avgår som statsminister kommer han fortfarande sitta kvar som Socialdemokraternas partiledare. Åtminstone ett tag.

Men det är inte direkt en vild gissning att tro att Löfven snart även kommer att lämna posten som högsta hönset i S.

Då är frågan: Vem tar över? Här är några kandidater!

Anders Ygeman, 48, gruppledare

Före detta inrikesminister och har suttit i riksdagen sen 90-talet. Räddades av Löfven efter IT-skandalen 2017 och blev då Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Ordförande för S i Stockholm och har länge varit omtalad som en framtida partiledare. I en opinionsundersökning från 2016 tyckte nästan 40 procent av de svarande att Ygeman skulle efterträda Stefan Löfven efter valet 2018. På delad andraplats kom Ylva Johansson och Magdalena Andersson på 12 procent var.

Anders Ygeman (Hanna Franzén/TT)

Magdalena Andersson, 51, finansminister

En finansminister måste ha koll på det mesta, och få arbetar så nära statsministern. Kompetensen finns alltså där. Andersson har varit väldigt synlig under valrörelsen men så gott som osynlig efter valdagen. Oklart hur stödet ser ut internt.

Magdalena Andersson (Janerik Henriksson/TT)

Margot Wallström, 63, utrikesminister

Enligt Novus är Wallström den minister svenska folket har störst förtroende för. Hon är välkänd och en riktig veteran inom Socialdemokraterna. Åldern kan dock tala mot henne, dessutom har hon id flera tillfällen tidigare tackat nej till partiledarposten.

Margot Wallström (Ulf Palm/TT)

Ardalan Shekarabi, 39, civilminister

Något av en bubblare, och nämns ofta när det diskuteras om vem som ska bli nästa partiledare – har visst stöd inom partiet men så gott som okänd för den stora allmänheten. Har en fiffelskandal från SSU-tiden som kan tala mot honom. I yngsta laget.

Ardalan Shekarabi (Jonas Ekströmer/TT)

Annika Strandhäll, 43. socialminister

Kom in i toppolitiken via fackliga engagemanget och har synts och hörts väldigt mycket under senaste fyra åren. Kan ses som oerfaren, men å andra sidan kan Strandhäll ses som "oförstörd" av det interna käbblet.

Annika Strandhäll (Jonas Ekströmer/TT)

Karl-Petter Thorwaldsson, 53, LO-ordförande

"Kålle" har varit med i S-toppen länge, och som SSU-ordförande i början av 90-talet var han faktiskt Ulf Kristerssons rival när denne var Muf-ledare. Han känner med andra ord Kristersson väl. Bra förhandlare, men tveksamt om han är tillräckligt folklig eller populär internt.

Karl-Petter Thorwaldsson (Jonas Ekströmer/TT)

Peter Hultqvist, 59, försvarsminister

Är en av ministrarna med högst förtroende och går även hem bland högerväljare. Har lång politisk erfarenhet och har till och med överlevt en misstroendeomröstning i riksdagen 2017. Men precis som i fallet Wallström kan åldern tala emot Hultqvist.

Peter Hultqvist (Ulf Palm/TT)

Morgan Johansson, 48, justitieminister

Johansson har visat stor tuffhet under mandatperioden, enligt vissa är han kanske lite väl tuff. Är en av de mer populära ministrarna.

Morgan Johansson (Jonas Ekströmer/TT)

Mikael Damberg, 46, näringsminister

Är alltid med i spekulationerna om vem som ska ta över S, en lyckas aldrig riktigt ta steget till yttersta makten. Hyfsat stort förtroende bland väljarna, men samtidigt som han varit med i toppolitiken länge känner en femtedel av väljarna inte till honom, enligt Novus.

Mikael Damberg (Christine Olsson/TT)





