Rekord-räckvidd: Elbilen som går 96 mil på en laddning

Under mitten av förra året lanserades ett samarbete mellan BMW och det amerikanska startup-företaget Our Next Energy, som står bakom batteriteknologin Gemini.

Målet var att uppnå en räckvidd på över 600 miles, eller knappt 966 kilometer.

Nu har en BMW iX utrustad med ett Gemini-batteri uppnått en räckvidd på hela 608 miles, motsvarande 978 kilometer, på WLTP-cykeln.

Detta är runt 50 procent mer än vad en BMW iX kommer på en laddning i normala fall.

Två batterityper

Det som skiljer Gemini-batteriet från Our Next Energy från traditionella elbilsbatterier är att det använder sig av två separata batterityper parallellt.

Den ena delen av batteripaketet utgörs av traditionella LFP-celler, som har normal energidensitet men är stryktåliga och kan driva bilen på resor upp till 24 mil.

Den andra delen utgörs av anodfria högdensitets-celler som kan hålla betydligt mer energi i samma volym och sörjer för resten av räckvidden på 96 mil.

LFP-cellerna står för ungefär en tredjedel av det totala antalet celler i batteriet, medan de anodfria står för resten.

Ett batteri som räckviddsförlängare

Kruxet är att de anodfria batterierna inte tål de snabba svängningar i urladdning som kommer av normal bilkörning i olika hastigheter.

Det finurliga med systemet från Our Next Energy är att man i stort sett använder det anodfria batteriet som en räckviddsförlängare.

LFP-batteriet sköter alltså framdriften av bilen, och kan laddas med en relativt jämn kraft från det anodfria batteriet under längre resor.

Även bättre för miljön

Enligt One Next Energy innebär batteripaket av denna typ även fördelar ur miljösynpunkt,

Elbilar kritiseras ofta för att deras batterier innehåller stora mängder sällsynta jordartsmetaller som är både dyra och miljövidriga att utvinna.

Ett batteripaket innehållande både LFP-celler och anodfria celler ska kunna innehålla runt 20 procent mindre litium, 60 procent mindre grafit, 75 procent mindre nickel och 100 procent mindre kobolt.

Inte testat ute i världen

En räckvidd på nästan 100 mil i en vanlig BMW iX låter smått otroligt – särskilt med ett batteri med ett betydligt mindre ädelt innehåll.

Än så länge har One Next Energys BMW iX dock endast presterat detta i labbmiljö och inte ute på vägarna.

Företaget har emellertid tidigare visat att deras teknologi fungerar även ute på vägarna med en Tesla Model S utrustad med ett Gemini-batteri, som kom runt hela 1 200 kilometer på en laddning.

Framsteg av denna typ, som erbjuder längre räckvidd för samma storlek av batteri öppnar inte bara för elbilar som kommer längre på en laddning, utan även för mindre, lättare elbilar.

Detta kommer att välkomnas av många då de stora elbilarna inte bara är dyra, utan även utgör en trafikfara på grund av sin vikt enligt bland annat Euro NCAP.

Experterna varnar: Suvar och elbilar en trafikfara