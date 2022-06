Så mycket pengar tjänar Kim Kardashians pojkvän Pete Davidson

Efter att Pete Davidson, 28, och Kim Kardashian, 41, blev ett par har Pete gått från att vara en komikerdoldis till att bli en superstjärna att räkna med. Idag är Pete namnet på allas läppar, och det är inte konstigt att förstå varför.

Kim Kardashian och Pete Davidson på Met Ball. Bildkälla: Stella Pictures.

Vad är Pete Davidson känd för?

Pete, som är från Staten Island, New York, slog igenom som 20-åring i "Saturday Night Live". Han var en av de yngsta som har utgjort SNL-gänget. Andra yngre stjärnor som syntes i programmet innan Pete är bland andra Robert Downey Jr som gjorde debut som 20-åring och Eddie Murphy som var 19 år när han anslöt till SNL.

Han har avverkat över 100 avsnitt av SNL, och hans kärleksrelationer med kända kvinnor som Ariana Grande, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor och Kate Beckinsale har minst sagt blivit omskrivna.

Men redan innan Pete anslöt sig till SNL-gänget så var han ett välkänt namn. Han syntes i MTV-programmet "Guy code" och "Wild 'n out". År 2015 var han med i Amy Schumers film "Trainwreck" och därefter har han gjort flera roller – bland annat i "The king of Staten Island" som handlar om Petes liv, och som Blackguard i "Suicide Squad".

Pete Davidson. Bildkälla: Stella Pictures.

Pete Davidsons tatueringar

Pete har över 70 tatueringar, och han håller på att ta bort majoriteten av dem, något som Insider har rapporterat om. Detta för att vara mer gångbar som skådespelare i Hollywood och kunna ta sig an större roller utan att behöva sitta i sminket och täcka över tatueringarna.

Flera av Petes tatueringar är hyllningar till hans pappa Scott som var brandman. Petes pappa dog i tjänsten under terrorattacken den 11 september 2001.

Så mycket pengar tjänar Pete Davidson

Enligt Cosmopolitan tjänade Pete Davidson 147 000 kronor per avsnitt av Saturday Night Live. En säsong på 21 avsnitt ger alltså lite över tre miljoner kronor.

Pete gjorde sitt sista avsnitt med SNL den 22 maj, men inte blir han bankrutt för det. Enligt CelebrityNetWorth är Pete Davidson god för galna 79 miljoner kronor. Inte illa!