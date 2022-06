Nöjesprofilen och entreprenören Katrin Zytomierskas, 44, inlägg om fotbollsspelaren Gerard Piqué, 35, har minst sagt spridit sig som en löpeld. Det hela startade i förra helgen med ett bråk som utspelade sig på en nattklubb mellan Katrin och Barcelonaspelaren.

Gnabbets anledning? Fotbollsstjärnan sa nej till att göra en videohälsning till Zytomierskas fotbollsälskande son Ringo. Gerard svarade då kort och gott – nej. Här kan du läsa mer om det.

Zytomierskas blev ursinnig och skrev ut ett argt inlägg riktat till fotbollsspelaren och inledde meddelandet med "Listen to me you looser...".

Zytomierskas inlägg fick världsspridning

En snabb handling och något mindre betänketid senare – hade inlägget spridits långvägar. Hon hade antagligen inte räknat med att det inte bara var den svenska publiken som skulle reagera på hennes inlägg - istället blev det hela en världsnyhet.

Bland annat så har den kända sajten Daily Mail fångat upp händelsen som ägde rum. De kallade Katrin för "restaurangägare" och återberättar händelsen samt lägger stor vikt vid att Katrin publicerade en smygtagen bild på stjärnan med en okänd kvinna – tätt inpå skilsmässan från Shakira.



Vändningen: "Din mamma är underbar"

Men nu tar händelsen en ny vändning - Katrin och Ringo har nämligen blivit med videohälsning! Videon är skickad från fotbollspelaren Luis Figo som nöjesprofilen delat på sin Instagram.

– Jag hörde att din mamma träffade Gerard Piqué. Din mamma är underbar, hon kanske visste inte vem som spelade i Real Madrid eller inte. Men jag är väldigt glad att du är ett Real Madrid-fan, säger den tidigare Real Madrid-spelaren.

Luis Frigo blir den som istället skickar hälsning till Ringo Foto: katrinzytomierska/Instagram

Han säger även att han älskar Sverige och att hans fru är svensk för att sedan avsluta meddelandet till Ringo:

– Jag har också hört att du är en fantastisk fotsbollspelare. Om du fortsätter göra göra mål, tränar hårt och dribblar som du gör kommer du spela i Real Madrid snart, lycka till.