Internetkändisen Hasbulla, 19, vägrar ta bilder med kvinnor: "Personligt"

Under coronapandemin var det många idag världskända TikTokare som fick sitt stora genombrott, och en av dem var Hasbulla Magomedov, 19.

Han är född och uppvuxen i Ryssland och slog igenom under våren 2021 med en video där han utdelar ett knytnäveslag i ansiktet på en kille, och därefter snor hans telefon.

Klippet var arrangerat, men det hindrade det inte från att slå ner som en bomb bland både MMA-kännare och övriga TikTok-användare.

Hasbullas längd - så lång är han

Hasbulla, som till en början gick under smeknamnet "Mini Khabib", är kortväxt och tros lida av tillväxthormonbrist. Han har själv sagt att han är en meter lång och väger 16 kilo.

Med sin korta längd och ljusa röst var det många som misstog Hasbulla för att vara ett barn när han slog igenom.

TikTokstjärnan lever ett liv i lyx med MMA-fighters

Sedan det stora genombrottet i sociala medier har Hasbulla blivit ett etablerat namn i MMA-sfären. Han umgås en hel del med världskända fighters och lever ett lyxigt liv. I sina sociala medier delar han med sig av bilder på dyra sportbilar, märkeskläder och påkostade resor.

Hasbullas drag - vägrar posera med kvinnor

Just nu befinner sig Hasbulla i Australien på en turné för att möta sina fans "down under".

Men en tid innan avresa la en av arrangörerna ut ett inlägg som chockerande många av fansen – han kommer inte gå med på att fotas tillsammans med kvinnor.

"På grund av Hasbullas personliga och kulturella värderingar kan han dessvärre inte ta bilder med kvinnliga gäster. Till våra kvinnliga besökare, om ni vill gå på Hasbullas "meet and greet" är ni välkomna att göra det, men vänligen respektera fotobegränsningarna", skriver The Hour Group i ett inlägg på Twitter.