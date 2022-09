Om man googlar "många järn i elden" dyker det förmodligen upp en bild på Carolina Gynning, 43.

Hon är en hyllad konstnär som nyligen la om sin konstnärliga bana – något du kan läsa mer om här. Carolina driver även podden "Gynning & Berg – Hittar sig själva" tillsammans med Carina Berg.

Carolina är dessutom skådespelare, och är just nu aktuell i Ruben Östlunds film "Triangle of sadness".

Henrik Dorsin, Ruben Östlund och Carolina Gynning i Cannes i maj 2022. Bildkälla: Christina Kronér/TT Bild

Utöver det är Carolina influencer och är aktiv både på Instagram där hon har nästan en halv miljon följare, och på Youtube gör hon ofta populära vloggar med pojkvännen Viktor Philipson, 36.

Carolina Gynning och Viktor Philipson. Bildkälla: Stella Pictures.

Sedan Carolina Gynning var med i "Big Brother" 2004 har en hel del hunnit hända när det kommer till Gynnings karriär – och plånbok.

Carolina Gynning vann Big Brother år 2004. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Så mycket pengar tjänar Carolina Gynning

De senaste åren har Carolina tjänat minst över en miljon kronor per år i taxerade förvärvsinkomst. Vissa år – som 2019 och 2020, drog hon in nästan 1,8 miljoner kronor per år.

Under taxeringsåret 2021 så tjänade Carolina 1,6 miljoner kronor. Men det är såklart inte den enda inkomsten Carolina Gynning har.

Carolina Gynning tjänar miljoner. Bildkälla: Erik Simander/TT Bild

Carolina Gynnings bolag har tillgångar på över 30 miljoner kronor

Hon är aktiv i flera aktiebolag, och två av dom går riktigt, riktigt bra.

En snabb koll på allabolag visar att Gynning Design AB omsatte 16,9 miljoner kronor under 2021 och har 12,8 miljoner kronor i tillgångar. Ännu bättre går det för Gynning Productions AB som under 2021 omsatte 8,8 miljoner kronor, och har tillgångar på hela 22,1 miljoner kronor.

I december 2021 startade Gynning även bolaget Gynning Invest AB som enligt Bolagsfakta "skall äga och förvalta aktier och handel med värdepapper".

Något bokslut har ännu inte kommit för Gynning Invest, men vi gissar att det inte blir en flopp direkt.