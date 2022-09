Realityprofilen Paulina "Paow" Danielsson, 28, och danska jetsetmiljonären Alexander Zobel, 29, blev ett par i början av 2021. Men i juni i år bekräftade Paow för Nyheter24 att paret har gått skilda vägar.



Upprinnelsen till parets uppbrott blev att Paow hade talat illa om Danmark, ett land som hon tycker är "trashigt" och "PK".

Paow och Alexander Zobel under en resa till Miami. Bildkälla: Instagram/kattpaow

Alexander Zobel dumpade Paow på telefon

Paow var inte heller medbjuden till ett bröllop i Cannes där Alexander var med sina vänner, och för Nyheter24 berättade Paow att Alexander ringde och gjorde slut.

– Han åkte ju på det här bröllopet där jag inte var medbjuden efter vad jag skrivit om Danmark. Och han ringde inte på fyra dagar. Sen gjorde han slut. Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is, sa Paow då.

Efter uppbrottet från Zobel har Paow gjort succé på OnlyFans, och nyligen avslöjade hon sin superlön. Bara under augusti månad tjänade hon nämligen astronomiska summor på OnlyFans.

När det kommer till kärlekslivet så har Paow sammankopplats med den 24-åriga bartendern Alexander Wallengren från Borås. Paow och Alexander träffades på Rhodos, där Paow nyligen var på semester.

Paow har klippt sig kort och gör succé på OnlyFans. Bildkälla: Instagram/kattpaow

Det här är Kathrine Hosbond

För Alexander Zobel leker livet också på. På Instagram har han de senaste dagarna synts med en ny tjej vid sin sida. Det är ingen mindre än den danska influencerprofilen Kathrine Hosbond, 23, som nu Zobel har lagt upp Instagram Storys på.

På Instagram har Kathrine över 45 000 följare, och resor, shopping och träning är några av Kathrines favoritsysslor. I juni tog hon även examen från Copenhagen Business School.

Kathrine Hosbond på middag med Alexander Zobel på lyxrestaurang i Köpenhamn

I veckan var Kathrine och Alexander ute i Köpenhamns vimmel, och på Instagram Story visade både Alexander och Kathrine upp bilder från sin kväll ihop.

De började med en promenad i det gröna – den stora parken Dyrehaven närmare bestämt.

Alexander Zobel och Kathrine Hosbond spanade på djur i parken. Bildkälla: Instagram/alexanderzobel

Sedan åt Kathrine och Alexander lite gott på den franska restaurangen Esmée på Kongens Nytorv i centrala Köpenhamn.

Alexander Zobel och Kathrine Hosbond på Esmée i Köpenhamn. Bildkälla: Instagram/kathrinehosbond

Därefter begav sig Kathrine och Alexander till trendiga restaurangen Pluto där de åt middag och drack både vin och espresso martinis.

Alexander Zobel och Katherine Hosbond på restaurang Pluto i Köpenhamn. Bildkälla: Instagram/katherinehosbond

Trevligt!