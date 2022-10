Följarnas hårda ord till Alex Ceesay efter uppbrottet från Alva: "Så respektlöst"

Rapparen Alex Ceesay, 30, och Alva Frykdal, 22, har varit ett par sedan den 21 juni 2020. I år firade de sin årsdag i Turkiet, och på Instagram hyllade Alex sin kärlek.

"Vi började på noll eller vilken noll? Minus till och med. Benim var skuldsatt. Och nu är vi här! Vi gjorde det! Grattis på 2-års dagen till oss", skrev Alex till en bild på paret.

Alex och Alva har även drivit en framgångsrik Youtube-kanal tillsammans, och när Mediekademein idag släppte Maktbarometern där de mäktigaste på Twitter, Instagram, TikTok och Youtube rankas så hamnade Alex och Alva på nittonde plats över listan på Årets kometer. Paret hamnade före bland andra Margaux Dietz.

Alex Ceesay och Alva Frykdal har gått skilda vägar. Bildkälla: Instagram/alexceesay444

Alex Ceesay och Alva Frykdal har gjort slut

De senaste dagarna har en video spridits på Alex Ceesay där han pussar en annan tjej. Kort efter att klippet blev viralt så gick Alex ut med en vlogg där han berättar att han och Alva har gått skilda vägar.

– Jag och Alva har helt och hållet gjort slut. Jag tror att hon förstår varför jag var tvungen att lämna henne. Hon är en skitgod person och vill alltid mitt bästa, berättar Alex Ceesay i en vlogg med titeln "Jag har lämnat Alva".

Alex Ceesay har släppt en vlogg där han berättar om uppbrottet. Bildkälla: Youtube/Alex Ceesay

Alex berättar att han varit trogen mot Alva, och när han fått DM:s på Instagram från tjejer så säger Alex att han inte svarat.

– Jag har hållit mig faithfull. Det där att jag skulle gå runt och vara en fuckboy, dom tiderna är över för länge länge sedan, säger Alex.

Alex Ceesay och Alva. Bildkälla: Instagram/alexceesay444

Följarna besvikna efter Alex Ceesays video om Alva

I kommentarsfältet är följarna besvikna, och några av kommentarerna lyder:

"Får ont i hjärtat av hur du sitter och pratar om Alva som har ställt upp för dig och hållit igång kanalen medans du var borta, du förtjänar bättre Alva!!"

"All kärlek till Alva. Hoppas du inser vilket misstag du gjort genom att lämna tjejen som funnits där för dig genom allt och orkat med dig."

"Blev ärligt talat besviken. Alva gjorde allt för dig Alex och sättet du pratar är inte tacksamt. Alva du är stark!"

"Du tappa nyss all min respekt, Alva har funnits o stått kvar me dig genom allt helt sjukt hur du kan sitta o smutskasta henne framför hela sverige fkn vakna d e du som e problemet. Jag hoppas att du hittar dig själv snart o inser dina fel, hon förtjänar så mycket bättre all kärlek till Alva <3>

"Alva har offrat hela sitt liv åt dig, hon har gett allt till dig och alltid stått vid din sida vid alla återfall, alla brott och skitit i rykterna! Stått bakom dig i vått och torrt o detta är vad du tackar henne med? Så respektlöst! All Kärlek till dig Alva".

"Det här var riktigt sorgligt att se… All kärlek till Alva!"



Alva har startat en ny kanal på Youtube

Alva har nu startat en ny Youtube-kanal där hon inom kort kommer att släppa en video och berätta mer om uppbrottet från sin synvinkel.