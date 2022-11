Följare reagerar på JLCs sexvideo: "Jävligt olämpligt"

Jonas Fagerström, Lucas Simonsson och Carl Déman är de tre komponenter som utgör humorgruppen JLC.

JLC har nått stora framgångar under de senaste åren. Genom deras Youtubekanal och podcast "Mellan himmel och jord", och 2020 slog de tittarrekord med programmet "Pappas pojkar" på Discovery+. I år har grabbarna varit ute på turné runt om i Sverige med "Look the doors tour".

Under måndagen la Jonas upp en rätt... speciell video... snabbt var deras följare i kommentarsfältet och sa sitt.

I videon ser vi hur en sexleksak smackas upp på en glasvägg, och hur Carl Déman skjutsar en person rakt mot den... Utan kallingar.

Ja, även om en stor skara följare verkar se detta som faktisk underhållning, och helt i linje med deras övriga content – så fann vissa det inte lika humoristiskt.

Kommentarsfältet utgörs bland annat av kommentarer som:



"När jakt på content går för långt. #lexmargaux"

"Vad gör ni nästa gång för att få uppmärksamhet? Hur långt tänker ni gå?"

"Inte jätte lämpligt kanske…"

"Tänk er om en tjej skulle göra detta o lägga upp.."

"Ni fattar att ni har småkids som följer er, lite vett har man väl även om man sysslar med humor?"

"Pinsamt beteende ärligt … hoppas inte ni har egna barn som tittar .. eller deras klasskamrater"

"På riktigt?! Skämmes ta mig f-an."

JLC har inte svarat på kritiken, och under onsdagen togs den ner från Instagram.