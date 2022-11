"Sanning & Konsekvens" listar Sveriges otrevligaste kändisar - Nour El Refai i topp: "Horungar"

Äntligen är Gabriella Bark och Quetzala Blanco tillbaka i våra lurar, men nu har de slagit sina kloka huvuden ihop. Med sig har de även nu Camilla Gervide also known as Bloggbevakning.

Quetzala hade tidigare podcasten "Ihop med Josefin" tillsammans med Josefin Crafoord, och Gabriella brukade sitta vid rodret för Nyheter24-podcasten "I sanningens namn". Camilla är Bloggbevakning med hela svenska folket.

Listar Sveriges otrevligaste kändisar

Tjejerna höll inte direkt tillbaka i premiäravsnittet, och för att kickstarta så listar de Sveriges otrevligaste kändisar.

Ett namn som dyker upp är Nour El Refai.

– Någon grej vi hade skrivit om Eric Saade, eller någonting... Så skämtades det om att "Nyheter24 gillar att göra nyheter på allt" eller något. För det var så här, något lite så här kul. Då kommenterade ju hon (Nour El Refai, reds anm.), hon bara "Horungar", säger Gabriella.

– Alltså det är helt... flikar Quetzala in.

– Alltså du som vuxen person kanske inte behöver skriva det. När det handlar om en liten kul vinkel, fortsätter Gabriella.

Ja, vad säger man? Ouch.

Quetzala Blanco: "Jag släppte inte in henne för att hon inte stod på listan, och hon var så sur"

Foto: Stella Pictures

Ett annat namn som dyker upp i avsnittet är Johanna Lind Bagge, gift med Anders Bagge.

Quetzala är nämligen en pensionerad nattklubbsdrottning, och har jobbat i dörren på Stockholms hetaste klubbar.

För x antal år sedan stod hon utanför Spy Bar, när Johanna ville in:

– Då släppte jag inte in henne, för hon stod inte på listan. Hon var så sur, och hon typ körde den här "vet inte du vem jag är?" och sa också något i stil med "min man/pojkvän han kan köpa hela Spy Bar", jag bara "okej, lycka till". Nej, men hon var så arg, säger Quetzala och fortsätter:

– Det säger så mycket om en person, behandlar du en som står i dörren på det sättet, hur behandlar du då andra människor?

Ja, ni ser ju, det bjussas minst sagt...

