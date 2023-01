Antonija om smärtsamma beslutet – flera år efter uppbrottet: "Gör så jäkla ont"

Antonija Mandir och Jack Stengel-Dahl fattade tycke för varandra i "Ex on the Beach" år 2017. Deras kärlekshistoria varade sedan till 2020, då de valde att gå skilda vägar efter en tuff tid.

Antonija Mandir: "Dags att radera, säga hej då, sluta kapitlet för alltid"

Antonija berättar nu om beslutet hon tagit för att radera det sista spåret av Jack i sitt liv i en video som hon har publicerat på Youtube.

Det var nämligen under en partyresa 2017 till Magaluf som Antonija bestämde sig för att tatuera in Jacks initial som en typ av kärlekshandling till honom.

Något hon säger att hennes följare har påpekat, och haft frågor kring, men som hon själv inte brytt sig nämnvärt om. Men nu kände alltså Antonija att det är dags att ta bort tatueringen, lite mer än två år efter uppbrottet från Jack.

Men det är ingen smärtfri eller kort process:

– Jag har varit på en laserbehandling. Det kommer nog krävas fem till tror jag, och det är typ med tre månaders mellanrum. Vi snackar att den här kommer vara borta om lite mer än ett år... så tänk på vad fan ni tatuerar, för det tar tid och få bort. Som tur är min ganska liten, det tog fyra sekunder att lasra, en behandling... och det gör så jäkla ont.