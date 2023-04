Lykke Li avslöjar graviditeten med nakenbild

Lykke Li är gravid – visar gravidmagen på Instagram

Artisten Lykke Li, 37, är gravid. På Instagram, där hon har över 380 000 följare, så meddelade hon under onsdagen den glädjande nyheten genom att dela med sig av en nakenbild där hon visade gravidmagen.

Det här är Lykke Lis andra barn. År 2016 födde hon sonen Dion, som hon har tillsammans med sin pojkvän producenten Jeff Bhasker.

Jeff Bhasker och Lykke Li. Bildkälla: Stella Pictures.

Lykke Li lämnade Sverige år 2012, och bor i Hollywood tillsammans med Jeff och sonen Dion.

I kommentarsfältet blir Lykke Li överöst av gratulationer och lyckönskningar från bland andra Little Jinder, Bahar Pars och Jennie Hammar.

I kommentarsfältet möttes Lykke Li av lyckönskningar från sina fans. Bildkälla: Instagrams kommentarsfält

Lykke Li ryktades dejta Brad Pitt

För två år sedan ryktades det att Lykke Li dejtade Hollywoodstjärnan Brad Pitt. Ryktet spreds som en löpeld i tidningar och på sociala medier efter att Instagramkontot Deuxmoi skrev om ryktet.

Men en källa slog snabbt hål på ryktet och berättade att Lykke och Brad inte träffats på två år, något som amerikanska Page Six då rapporterade om.

Brad Pitt och Lykke Li ryktades dejta år 2021. Något som inte visade sig stämma. Bildkälla: Stella Pictures.

Det här är Lykke Lis pojkvän Jeff Bhasker

Lykke Lis pojkvän Jeff Bhasker föddes den 4 mars 1974 i Kansas.

Jeff, 49, är en välkänd producent som även går under artistnamnet Billy Cravens. Han har bland annat jobbat med Lady Gaga, Kanye West, Beyoncé och Taylor Swift. Under sin långa karriär har han vunnit hela fyra Grammys, bland annat för Kanye West-låten "All of the lights" år 2012