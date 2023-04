Därför bråkar Kim och Kourtney Kardashian: "Kommer inte bli vänner igen"

Blink 182-trummisen Travis Barker, 47, och Kourtney Kardashian, 44, har varit ett par sedan januari 2021, men har varit vänner ända sedan 2018.

Kourtney Kardashian och Travis Barker gifte sig i "Dolce & Gabbana"-huset i Italien

I maj 2022 gifte sig Travis och Kourtney i Italien. Det blev en storslagen bröllopsfest som ägde rum i Portofino, och bland gästerna fanns såklart Kourtneys systrar Kim och Khloé Kardashian och även Kendall och Kylie Jenner.

Travis Barker och Kourtney Kardashian gifte sig år 2022. Bildkälla: Stella Pictures.

Kim Kardashian på plats i Italien under Kourtneys bröllop. Bildkälla: Stella Pictures.

Kourtney Kardashian var klädd i en klänning från Dolce & Gabbana, och bröllopet ägde även rum i huset Villa Olivetto, som ägs av just designerduon Domenico Dolce och Stefano Gabbana.

Bröllopet blev ett av årets mest omskrivna, och på ytan såg allt väldigt lyckat ut. Men nu visar det sig att sanningen är en helt annan. I trailern för den nya säsongen av "Keeping up with the Kardashians" så får vi ta del av Kourtneys version av det hela.

Travis Barker och Kourtney Kardashian under sin bröllopshelg i Italien. Bildkälla: Stella Pictures.

Därför bråkar Kim och Kourtney Kardashian

Kourtney anklagar nämligen sin syster Kim Kardashian för att ha utnyttjat hennes bröllop för att göra affärer med Dolce & Gabbana.

– Min syster använde mitt bröllop som en möjlighet att göra affärer, säger Kourtney i trailern.

Detta då Kim Kardashian några månader efter Kourtneys bröllop lanserade sin kollektion i samarbete med Dolce & Gabbana, och Kim dök även på catwalken för Dolce & Gabbana i Milano.

Kim Kardashian intar catwalken på Kim Kardashian och Dolce & Gabannas visning i Milano. Bildkälla: Stella Pictures.

Kendall Jenner säger i klippet att Kourtney "kände att alla hennes bröllopskänslor slets ifrån henne".

– Hon är rasande, säger Khloé Kardashian.

– Folk tror att det är ett missförstånd. Det är det inte. Det är bara så hon är, från insidan, säger Kourtney Kardashian om systern Kim i klippet.

Sedan riktar Kourtney Kardashian en hård känga mot hela familjen, som hon menar är falsk.

– Vi vet hur man roligt ihop. Vi vet hur man finns där för varandra. Men bara på ytan, säger Kourtney Kardashian.

Kourtney Kardashian och Travis Barker. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Kylie Jenner slår fast i slutet av klippet att hon inte tror att Kim och Kourtney kommer att kunna reparera det här bråket.

– Jag tror helt enkelt inte att allt kommer att bli okej, säger Kylie Jenner.