"Min mamma, din pappa" bjuder på snuskiga scener i poolen: "Triangeldrama"

Under nio avsnitt har singlarna försökt hitta kärlek i det nya TV4-programmet “Min mamma, din pappa” och sakta men säkert har par börjat bildas. I huset har tre stadiga kärlekspar påbörjats och ett par lämnade till och med under förra veckans avsnitt.

Jessica och Stefan valde nämligen att lämna programmet efter att de fann kärleken hos varandra efter en tid i huset. Däremot har paret valt att gå skilda vägar efter programmet och är inte tillsammans i dag.

Jessica och Stefan när de lämnade programmet. Bildkälla: TV4

Kvar i huset är paren Pia och Lennart. Efter att de umgåtts en kort tid inne i huset fattade de tycke för varandra och blev oskiljaktiga i programmet. Under veckans avsnitt berättade dessutom Pia om relationen till Lennart för gruppen efter att hon fick frågan om Lennart påminner om hennes tidigare relationer.



– Jag kan inte jämföra honom med någon. Det är sådan jävla 90 graders vänstersväng. Jag känner att jag måste dra på mig ett säkerhetsbälte. Det är fascinerande, omtumlande, det är varmt och vackert. Återigen det är som en oslipad diamant. Det finns ingen likhet överhuvudtaget, någonstans.

Pia och Lennart har funnit varandra i programmet. Bildkälla: TV4

Pia och Lennarts barn reagerade starkt när de fick se Pias svar på frågan. Lennarts dotter Jennifer och Pias son Christian blev berörda av Pias ord.



– Det här va fint och det var mer berörande än vad jag hade räknat med, sa Jennifer i programmet.

– Jag är stolt över att mamma är den hon är idag och att jag vill att du aldrig ska ändra på dig för någon. Du har blivit den du är på grund av allt som du har gått igenom och det som vi har gått igenom tillsammans. Det är livet som formar oss och vilka vi är. Glöm bara inte att lägga det förflutna bakom dig och egentligen bara fortsätta blicka framåt, sa Pias son Christian.

Barnen Jennifer och Christian blev berörda av Pias ord om relationen till Lennart. Bildkälla: TV4

Triangeldramat i "Min mamma, din pappa"

Under gårdagens avsnitt var det dock lite intriger i huset. Det blev nämligen en pinsam stämning under middagens hos föräldrarna. Under avsnittet har tittarna fått se att Annina och Jesper har visat intresse för varandra och under middagen visade det sig att en annan kvinnlig deltagare var intresserad av Jesper.

Annina och Jesper har dragit till varandra under de senaste avsnitten. Bildkälla: TV4

När Tanja fick frågan om det "fanns någon som hon kunde tänka sig fortsätta dejta efter det här och vem i sådana fall", så berättade Tanja om hur hon känner och svarade ärligt.



– Det kanske finns lite mer att utforska och nu är vi inte så många kvar här. Då skulle jag nog säga, i sådana fall att det är Jesper.

Däremot när frågan kom till Jesper så var inte hans främst intresse för Tanja.

– Jag är ju svag för kvinnliga kvinnor så om jag skulle välja någon inne i huset idag så är det Annina.

Stämningen mellan Annina och Tanja förändrades efter middagen. Bildkälla: TV4

Tanja reagerade på att stämningen blev stel och när sedan frågan om vem Annina var intresserad av i huset svarade hon Jesper.



– Det som var lite jobbigt var att jag hade sagt att jag eventuellt kunde utforska med Jesper utanför huset och nästa fråga visar det sig att det var dem två som hade fattat tycke för varandra. Då tänkte jag oj, är det ingen mer än jag som ska reagera, för det blev lite sjukt så och lite jobbigt, sa Tanja i programmet.

Tanja upplevde situationen som jobbig när hon förstod att hennes vän tyckte om Jesper. Bildkälla: TV4

Stämningen mellan Annina och Tanja, som blev goda vänner i huset, blev annorlunda efter att detta kom ut och det blev en konstig dynamik mellan vännerna. Barnen reagerade också på det som inträffade under middagen.



– Herregud, jag blev så chockad. Det visste jag faktiskt inte alls. Triangeldrama, vem vet? Mamma och Tanja är ju bästa vänner och sen så tycker de båda om samma kille. Det är lite spännande, sa Anninas dotter Fideli.

Föräldrarnas nattbad i "Min mamma, din pappa"

Medan dramat mellan Annina och Tanja utspelar sig så går resterande föräldrarna och tog ett nattbad. De lyckliga kärleksparen Emil och Sigrid och Pia och Lennart får tittarna se kramas i poolen, och även lite hångel.

Nattbadet bjöd på intima scener. Bildkälla: TV4

Hela avsnittet avslutades med att Emil läste upp en dikt för Sigrid om sina känslor för henne. Något som berörde både Sigrid och hennes dotter Isabelle.

– När jag ser detta så tänker jag på att detta är verkligen någonting som kommer att kunna fungera utanför villan också. Jag har aldrig sett min mamma vara såhär med en man. Det är så genuint och så fint hur de tittar på varandra, hur de agerar med varandra, hur de samspelar. Jag är så stolt över mamma, sa Isabelle i programmet.

Sigrid och dottern Isabelle blev berörda av Emils dikt. Bildkälla: TV4

Hur tror du att det kommer gå för föräldrarna i programmet?