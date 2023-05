Al Pacino ska bli pappa – flickvännen Noor Alfallah är gravid

Skådespelaren Al Pacino, 82, ska bli pappa. Pacinos flickvän Noor Alfallah, 29, är gravid i åttonde månaden. Al Pacino och Noor har varit ett par sedan april 2022, då de fångades på bild under en middag.

Noor Alfallah är gravid i åttonde månaden. Bildkälla: Stella Pictures.

Al Pacino och Noor har dejtat sedan 2020. Bildkälla: Stella Pictures.

Men flera källor uppgav för Page Six att Al Pacino och Noor Alfallah hade träffats sedan coronapandemin 2020.

Alfallah har tidigare varit tillsammans med Rolling Stones sångare Mick Jagger, 79, och miljardären Nicolas Berggruen, 61.



Fansen hånar Al Pacino: "De kommer bägge ha blöjor"

I kommentarsfältet på Tmz:s Instagram så började fansen genast skämta om den stora åldersskillnaden och om att Al Pacino är lite till åren.

Det faktum att Al Pacinos skådespelarkollega Robert De Niro, 79, nyligen blev pappa ännu en gång blev även det grund till en del av skämten som kom att handla om hur Al Pacinos och Robert De Niros karaktärer rivaliserar i filmen Heat.

Andra skämt handlade om Al Pacinos odödliga replik från filmen Scarface, där han yttrar orden "Say hello to my little friend".



Reaktioner på att Al Pacino ska bli pappa. Bildkälla: Instagrams kommentarsfält

Al Pacino har tre barn sedan tidigare

Det här blir Al Pacinos fjärde barn. Sedan tidigare har han dottern Julie Marie, 33, med sin ex-flickvän Jan Tarrant. Han har också tvillingarna Anton och Olivia, 22, med sitt ex Beverly D'Angelo, som han var ihop med från 1997 fram till år 2003.

Uppgifterna om att Al Pacino och Noor Alfallah ska få barn tillsammans bekräftas av hans representant, uppger amerikanska magasinet People.

Noor Alfallah. Bildkälla: Stella Pictures.

