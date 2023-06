Carolina Gynning i chock efter Viktors prank: "Det värsta jag varit med om"

Det var i början av april 2019 som Carolina Gynning, 44, började att dejta Viktor "Nishti" Philipson, 37. I sin podcast Gynning och Berg – Hittar sig själva så berättade Gynning då att hon var så kär att hon gick på moln.

I juni 2021 föddes Viktors och Gynnings dotter Vilda. Gynning har även döttrarna Alicia och Adele från sin tidigare relation med Alexander Lydecker.

Genom åren har Viktor ofta synts i Gynnings sociala medier, och när paret lanserade en kanal på YouTube med egna vloggar så kunde följarna inte få nog. Nu var det nio månader sedan som Gynning och Viktor la ut en video, och i den sista såg vi Viktor ta grodgift.

Men än idag efterfrågar Gynnings följare mer innehåll från den färgstarka duon.

Carolina Gynning och Viktor Philipson. Bildkälla: Stella Pictures.

Carolina Gynning avslöjar Viktor "Nishti" Philipsons skämt: "Sjuk i huvudet"

I sin podd berättar Gynning ofta om vardagen och livet med Viktor, och alla i en relation vet ju att allt inte alltid är guld och gröna skogar. Något som Gynning minst sagt blev varse.

Den som följer Carolina Gynning på sociala medier har nog inte kunnat undgå att hon just nu utesluter både socker och gluten. Utöver det så tycks hon ligga i hårdträning. Detta är något som väckt starka reaktioner, då en del av Gynnings följare menar att hennes budskap skulle kunna vara skadligt.

Storbråk på Carolina Gynnings Instagram efter frågan om Viktor: "Vad är ditt problem?"

Carolina Gynning. Bildkälla: Stella Pictures.

Något som Gynning gillar att göra nu för tiden är att baka sockerfri banankaka, och när hon nyligen ställde sig i köket och slängde ihop en smarrig kaka så slutade kvällen helt enkelt inte som hon tänkt.

Carolina och Viktor satt i soffan och kollade på film, och efter att Gynning tagit ut kakan ur ugnen så lät hon den stå och svalna i köket en stund. Så den verkligen skulle stå till sig.

I sin podd berättar Gynning att Viktor under ett tillfälle frågat henne om hon "inte ska gå och smaka på sin kaka". Carolina fastnade i den spännande filmen, men när hon lite senare under kvällen sprang ut i köket för att ta en bit kaka så möttes hon av en syn som hon sent kommer att glömma…

Carolina Gynning berättar nu om Viktors prank. Bildkälla: Stella Pictures.

Carolina Gynning visar bild på Viktor "Nishti" Philipsons prank

– Då kommer jag till det här, säger Gynning och visar en bild för sin poddkollega Carina Berg.

– Ursäkta?! Ursäkta?! Nääääää, näääää, JÄVLA NISCHTI!, skrattar Carina Berg i total chock.

– Är inte det här det värsta man har varit med om? Han är sjuk i huvudet, säger Gynning och skrattar.

Hon får medhåll av Carina Berg som säger att han är "sjuk i huvudet".

– Han måste låsas in, säger Carolina Gynning.

– Det är kul men obehagligt på samma gång. Jag kan inte bestämma mig för om han är ett geni eller om det är en dåre du lever med, säger Carina Berg.

Efter en hel del skratt så avslöjar Gynning äntligen vad det är som Viktor gjort sig skyldig till.

– Han har alltså glaserat min banankaka utan socker. Med sockerglasyr. Med texten VIDRIG. Sen har han också lagt på massa stjärnor, som är strössel med jättemycket socker, skrattar Gynning.

– Det är så hotfullt och kul. Det är en sån jävla förolämpning, skrattar Carina Berg.

Idag skrattar Gynning åt det hela, men i stundens hetta blev Gynning riktigt förbannad på Viktor.

– Jag var så arg, säger Carolina Gynning.