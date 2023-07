Här är kändisarna du INTE visste var med i en sekt

Innan vi dyker in i världen av berömda personer som har varit med i rörelser som beskrivs som "sekter" bör vi först ställa oss frågan: Vem går med i en sekt och varför?

Enligt den legitimerade psykoterapeuten Helena Löfgren handlar det om ett oturligt möte mellan särskilt sårbara – oftast unga människor – och väldigt skickliga men manipulativa rekryterare, skriver Humanisten.

Rekryteraren kan vara särskilt duktig på att trycka på rätt punkter och erbjuda en hjälpande hand till någon som kanske genomgår en kris eller har låg självbild och söker stöd.

Nedan listar Nyheter24 kändisar som du kanske inte visste har anknytning till problematiska rörelser.

90-talsskådisen som gick med i en våldsam sexsekt

Nyligen kom det fram att skådespelerskan Allison Mack, 40, mest känd för sin roll som huvudkaraktären Clark Kents kompis i den gamla hitserien "Smallville" blev frigiven i förtid efter att ha avtjänat två år i fängelse. Vad satt hon inne för, kan man undra? Jo, hon var nämligen delaktig i en rad brott under sin tid i sekten NXIVM, en organisation som är ökänd för att ha sysslat med sexhandel. Bland annat avslöjade skådespelerskan för amerikanska utredare allt som pågick bakom stängda dörrar – bland annat brännmärkte man kvinnor och lät sektledaren förgripa sig på dem.

90-talsstjärnan satt inne för människohandel – frigavs i förtid



Allison Mack var inte ensam när hon gick med i NXIVM. Med sig hade hon kollegan Kristin Kreuk, 40, som spelar Clark Kents kärleksintresse i "Smallville". De två skådespelerskorna var 23 år när de rekryterades av organisationen år 2010, men Kreuk stannade bara kvar till 2013. Mack däremot, stannade kvar till 2018 då hon greps för sin roll i brotten som begicks i sekten.

Tv-serien "Smallville" började sändas 2001 och fick hela 10 säsonger innan det lades ner 2011. Foto: Stella Pictures

Kändisen som var fast i en sekt – i mer än ett årtioende

Det framkom nyligen att Bethany Joy Lenz, 42, mest känd som karaktären Haley James Scott i den amerikanska tv-serien "One Tree Hill", var med i en sekt i över tio års tid, skriver US Weekly. Vad för organisation det var som satte klorna i den 42-åriga skådespelerskan har hon inte gått ut med än, men till den amerikanska sajten säger Lenz att hon planerar på att släppa en bok om sin tid i den onämnda sekten.

Carola och Livets Ord

Vår folkkära sångfågel Carola Häggkvist, 56, har som de flesta kanske redan känner till en religiös bakgrund. Sångerskan var 22 år gammal när hon gick med i omtalade frikyrkoförsamlingen Livets Ord. Detta var alltså på 80-talet, vilket är då kyrkan var ökänt för sina problematiska praktiker. Medlemmar som var med i Livets Ord på den tiden har senare kommit fram och berättat om psykiska övergrepp som pågick i församlingen.

Carola lämnade Livets Ord 1995 och är numera medlem i Svenska kyrkan.

Carola var 12 år när hon fann sin kristna tro. Foto: Stella Pictures





Ted Gärdestad och Bhagwan-rörelsen – sekten som förändrade artisten

Ted Gärdestad är ett namn som har gjort avtryck i många svenskars hjärtan med sin mjuka stämma och svängiga låtar, men artisten bar länge på ett mörker som tragiskt nog avslutade hans alldeles för unga liv.

1981 gick Ted med i den Oregon-baserade Bhagwan-rörelsen, i hopp om att hitta inre frid. Men den ökände sekten var allt annat än frid, då de anklagades för mord och bioterrorism. Dessutom låg Bhagwan-rörelsen i princip i krig med lokalbefolkningen i Oregon, skrev Expressen 2018.

Det var också en helt annan version av Ted som hans bror Kenneth Gärdestad mötte när artisten kom hem från sina år i den kontrollerande sekten.

Scientologin – här är deras kända medlemmar

Den scientologiska rörelsen har otaligt många gånger beskrivits som en sekt och anklagats för att manipulera sina medlemmar. Men trots det har kyrkan medlemmar över hela världen. Bara i USA har de flera tusentals medlemmar, varav några av dem är välbekanta ansikten från tv-rutan.

Bland annat öppnade "Handmaid's Tale"-stjärnan Elisabeth Moss, 40, upp sig i en intervju med The New Yorker om sin uppväxt inom scientologin.

Moss påstår dock att hon inte har traumatiska upplevelser från rörelsen. Hon berättade i intervjun att hon gärna spelar roller som bär på mycket trauma eller konflikter, vilket, enligt skådespelerskan själv, skiljer sig helt från hennes egna liv.







Skådespelerskan Elisabeth Moss har kritiserats för att hennes privatliv "krockar" med arbetet. Foto: Jordan Strauss/AP

Tom Cruise, 61, mest känd för "Top Gun" och "Mission Impossible"-filmerna, är sedan länge öppen om sitt engagemang i Scientologkyrkan. Skådespelaren har dessutom varit under medias lupp flera gånger för excentriska beteenden och hans tidigare manager har även beskrivit Cruise som en person med "hett temperament", skriver Insider.

Det är sällan en bra bild som målas upp av Hollywoodstjärnan i och med hans scientologiska ideologi och rykten om hur han är att både arbeta och leva med. Tom var tidigare gift med skådespelerskan Katie Holmes, 44, som han träffade för första gången 2005. År 2022, efter tolv år som gifta, skiljde sig det ikoniska Hollywood-paret. Enligt rykten är en anledning till skilsmässan att Katie inte ville uppfostra dottern Suri Cruise, 17 år, i den scientologiska kyrkan, skriver The List.

Ett annat namn på listan över kända scientologer är skådespelerskan Juliette Lewis, 50. Hon föddes in i rörelsen och verkar vara knuten till den än idag. Lewis hävdar att scientologin räddade henne från sitt tidigare drogmissbruk, enligt Digital Spy.

Joaquin Phoenix – var bara ett barn i den ökända sekten

Skådespelaren Joaquin Phoenix, 48, var bara fyra år när hans familj lämnade den nyreligiösa rörelsen "Children of God", som idag går under namnet "The Family International", skriver Marie Claire. Enligt Phoenix valde hans familj att gå ur så fort de kände att något inte stämde rätt i den idag ökände sekten.

Flera före detta medlemmar från The Family International, som startade under 1960-talet i USA, har genom åren vittnat om våldet som pågick bakom lykta dörrar sedan de tog sig ur rörelsen.

2020 kom det fram att Derek Lincoln, en före detta medlem i The Family International erkände sig skyldig till att ha våldtagit två flickor i rörelsen, som ett sätt att utöva sin makt, skriver BBC.